Spotkanie ze Sławomirem Zygmuntem

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne i Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” zapraszają na spotkanie z Sławomirem Zygmuntem, który będzie promował ostatnio wydane dwie swoje książki: „Maria oraz inne czerniakowskie opowiastki” i „Anna oraz inne klubowe opowiastki”. Miejscem akcji obu książek jest Warszawa II połowy XX wieku.

To nostalgiczny powrót do młodości, życia ówczesnej artystycznej bohemy. Sławomir Zygmunt, to jednak przede wszystkim muzyk. W trakcie wieczoru usłyszymy w jego wykonaniu nastrojowe ballady, m.in. „Kiedy idę ulicą”, „Ballada o Kazimierzu Dolnym”, „Biała lokomotywa”, „Opadły mgły, wstaje nowy dzień”. Artysta jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W przeszłości związany ze słynnym klubem Hybrydy. Autor dziewięciu płyt CD z piosenkami (m.in. "Ballada o Kazimierzu Dolnym", "Kiedy idę ulicą", „Z wiatrem”, "Dokąd idziesz? Do słońca", "Podaruj jej wrzos") oraz audiobooka z muzyczną bajką "Przygody żółtego bałwanka". Jego utwory znalazły się także na jedenastu płytach składankowych (m.in. LP "Dla bliskich i dalekich" oraz CD "Złota Kolekcja - Edward Stachura"). Jako dziennikarz opublikował ponad 1,5 tys. artykułów (wywiady, recenzje, reportaże). Warszawiak rodem z Czerniakowa a jego dziadkowie mieszkali w tej samej kamienicy (róg Podchorążych i Hołówki), co poeta Krzysztof Kamil Baczyński. Komponuje także muzykę do filmów dokumentalnych (m.in. „Ku pokrzepieniu powstańczych serc. Historia obrazu Matka Boska Armii Krajowej". Odznaczony Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Zapraszamy (28 kwietnia) do SM „Zakrzewo” ul. Robotnicza 246, początek spotkania o godz. 17 wstęp wolny. Będzie też można kupić wybrane książki i płyty.