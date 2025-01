„Spowiedź szaleńca” otwiera nowy rok spotkań „przy stoliku”

W poniedziałek, 20 stycznia, o godz. 18 w Teatrze im. A. Sewruka odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Scena przy stoliku. Tym razem widzowie usłyszą „Spowiedź szaleńca” Augusta Strindberga.

"Spowiedź szaleńca" to powieść prowokacyjna, będąca intymnym wyznaniem autora, w której to obnaża kulisy swojego burzliwego małżeństwa. Autor rozlicza się z przeszłością, przedstawiając siebie jako ofiarę, a swoją żonę jako manipulatorkę, co w rezultacie rodzi wątpliwości co do obiektywizmu jego relacji. Sztuka, choć kontrowersyjna, ma charakter uniwersalny i porusza zagadnienia dotyczące miłości, nienawiści, zazdrości i manipulacji. Już w najbliższy poniedziałek (20 stycznia) usłyszymy tę sztukę w interpretacji elbląskich aktorów:

Marii Makowskiej-Franceson - absolwentka Łódzkiej Filmówki, która w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zagrała w ponad 130 premierach. Jej talent aktorski był wielokrotnie doceniany przez publiczność i krytyków, a liczne nagrody i odznaczenia, m.in.: Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony Działacz Ziemi Elbląskiej oraz Gloria Artis w 2016 r., są tego najlepszym dowodem.

Marty Masłowskiej, która ukończyła Policealne Studium Aktorskie przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Jest związana z Teatrem im. Aleksandra Sewruka od 2002 r. W 2016 roku otrzymała Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz wiele innych nagród indywidualnych. Obecnie można zobaczyć ją m.in. w tytułowej roli w spektaklu „Jentl”, „Niesamowitych przygodach dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)”, „Oknie na parlament” i wielu innych.

Dariusza Siastacza, absolwenta Studium Wokalno-Aktorskiego w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Pracował w Teatrze Muzycznym im. D. Baduszkowej w Gdyni, Teatrze Miejskim im. W. Gombrowicza w Gdyni, Teatrze Powszechnym im. Z. Hubnera w Warszawie. Współpracuje z Teatrem Buffo i Teatrem Ochoty w Warszawie. W Teatrze Sewruka od 2017 r. Aktor teatralny i filmowy. Laureat wielu nagród i odznaczeń.

Małgorzaty Jakubiec-Hauke (gościnnie), aktorki Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu w latach 2011-2013. Poza elbląskim teatrem występowała na scenach Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, Teatru Zagłębia w Sosnowcu, Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie i innych. Poza teatrem spełnia się jako wokalistka.

"Spowiedź szaleńca" Augusta Strindberga już 20 stycznia (poniedziałek), godz. 18, Duża Scena Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie teatru.

Zapraszamy!