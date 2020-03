"Sprawiedliwość" – wystawa Jarka Polańskiego w Galerii EL

Koniec tygodnia w Centrum Sztuki Galeria EL to propozycje dla oka i dla ucha. W czwartek 5 marca o godz. 18 zapraszamy na wernisaż wystawy prac „Sprawiedliwość” mieszkającego od lat w Austrii elblążanina - Jarka Polańskiego. W piątek zaś kolejny koncert w cyklu Ghost Guest.

„Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka

gdyby wszyscy byli silni jak konie

gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości

gdyby każdy miał to samo

nikt nikomu nie byłby potrzebny (…)”

Sprawiedliwość - ksiądz Jan Twardowski



„Sprawiedliwość” | Jarosław Polański

Centrum Sztuki Galeria EL

Cykl Elbląg Plastyczny | Krużganek

Wernisaż wystawy: 5 marca 2020 godz. 18:00

Wystawa od 6 marca do 10 maja 2020

Kurator: Maciej Olewniczak



We wrześniu 2019 roku w austriackim mieście Wels powstał mural z ilustracjami pochodzącego z Elbląga artysty Jarka Polańskiego. Podjął się on próby zobrazowania fragmentu wiersza Sprawiedliwość ks. Jana Twardowskiego, otwierając jednocześnie pole do dyskusji twórczej, do której zaprosił austriackie dzieci i młodzież.

Wystawa przedstawia oryginalne projekty artysty, ilustracje znajdujące się na murze w Wels. Towarzyszyć jej będzie ścieżka dźwiękowa przygotowana przez uczestników Feryjnych Warsztatów Dźwiękowych. Podczas wernisażu zaprosimy uczestników do plastycznego przedstawienia własnej wizji Sprawiedliwości.