Stand-up w Myśliwskiej

„Tyrada”, czyli 100 procent fileta, zero domieszek i sztucznych wypełniaczy. To świat z perspektywy człowieka będącego z tyłu peletonu gnającego za trendami, wypełniony dużą ilością życzeniowego myślenia, przesady i emocjonalnych gawęd kończących się wyeksponowaną żyłką na czole - wszystko dobrane tak, żeby było przydatne do śmiania. Już we wtorek, 24 września, o godz. 20 w restauracji Myśliwska w Bażantarni.

Z programem stand-upowym w Myśliwskiej wystąpi Damian Skóra. - Jest to osoba rzutka oraz ochocza. Biegle zna obsługę pakietu MS Office i posiada prawo jazdy kat. B. Posiada również balkon, ale kiedyś chciałby psa. Ma na koncie kilka wygranych konkursów komediowych, występów telewizyjnych oraz materiałów umieszczonych na YouTube i płatnych platformach. Niedawno awansował na osobę dorosłą - na tym polu, póki co, bez sukcesów – czytamy w zapowiedzi programu, który poprowadzi Arkadiusz Jaksa Jakszewicz. Bilety w cenie 40 zł do nabycia na stronie kupbilecik.pl

organizatorzy