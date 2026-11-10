Stwórz własną komiksową historię!
20 listopada, o godz. 16:30 zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. ducha na międzypokoleniowe warsztaty komiksowe, podczas których mali i duzi wspólnie odkryją tajniki sztuki opowiadania obrazem! Wszystko to z z Rafałem Szłapą – ilustratorem, grafikiem i autorem komiksów. Obowiązują zapisy.
Czy zastanawialiście się kiedyś, jak powstają komiksy? Jak za pomocą kilku rysunków opowiedzieć ciekawą historię, stworzyć wyrazistego bohatera i pokazać jego emocje?
Zajęcia z Rafałem Szłapą będą doskonałą okazją, by puścić wodze fantazji, pobudzić kreatywność i przekonać się, że tworzenie komiksów może być świetną zabawą w każdym wieku.
Przyjrzymy się znanym bohaterom komiksowym, porozmawiamy o tym, co sprawia, że postać zapada w pamięć, oraz odkryjemy, jak za pomocą kadrów, gestów, mimiki i krótkich dialogów budować opowieść. W części praktycznej każdy uczestnik stworzy własnego bohatera komiksowego, nadając mu charakterystyczny wygląd, strój i wyjątkowe cechy. Następnie, korzystając z przygotowanych szablonów i losowanych elementów fabuły, wymyśli i narysuje własną krótką historię obrazkową. Na zakończenie zaprezentujemy powstałe komiksy i wspólnie przyjrzymy się niezwykłym historiom, które udało się stworzyć./ zapowiada Krystyna Rybicka z Elkamery
Nie trzeba umieć rysować! Liczy się wyobraźnia, pomysłowość i chęć tworzenia.
Dla kogo? Zapraszamy dzieci od 8. roku życia (wraz z opiekunami), młodzież i dorosłych. Warsztaty są otwarte dla wszystkich – zarówno początkujących, jak i miłośników komiksów!
Czas trwania: ok. 2 h
Obowiązują zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona.
Więcej informacji i zapisy:
Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera
ul. św. Ducha 3–7
55 625 60 32
elkamera@bibliotekaelblaska.pl