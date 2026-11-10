Stwórz własną komiksową historię!

20 listopada, o godz. 16:30 zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. ducha na międzypokoleniowe warsztaty komiksowe, podczas których mali i duzi wspólnie odkryją tajniki sztuki opowiadania obrazem! Wszystko to z z Rafałem Szłapą – ilustratorem, grafikiem i autorem komiksów. Obowiązują zapisy.

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak powstają komiksy? Jak za pomocą kilku rysunków opowiedzieć ciekawą historię, stworzyć wyrazistego bohatera i pokazać jego emocje?

Zajęcia z Rafałem Szłapą będą doskonałą okazją, by puścić wodze fantazji, pobudzić kreatywność i przekonać się, że tworzenie komiksów może być świetną zabawą w każdym wieku.

Przyjrzymy się znanym bohaterom komiksowym, porozmawiamy o tym, co sprawia, że postać zapada w pamięć, oraz odkryjemy, jak za pomocą kadrów, gestów, mimiki i krótkich dialogów budować opowieść. W części praktycznej każdy uczestnik stworzy własnego bohatera komiksowego, nadając mu charakterystyczny wygląd, strój i wyjątkowe cechy. Następnie, korzystając z przygotowanych szablonów i losowanych elementów fabuły, wymyśli i narysuje własną krótką historię obrazkową. Na zakończenie zaprezentujemy powstałe komiksy i wspólnie przyjrzymy się niezwykłym historiom, które udało się stworzyć./ zapowiada Krystyna Rybicka z Elkamery

Nie trzeba umieć rysować! Liczy się wyobraźnia, pomysłowość i chęć tworzenia.

Dla kogo? Zapraszamy dzieci od 8. roku życia (wraz z opiekunami), młodzież i dorosłych. Warsztaty są otwarte dla wszystkich – zarówno początkujących, jak i miłośników komiksów!

Czas trwania: ok. 2 h

Obowiązują zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji i zapisy:

Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera

ul. św. Ducha 3–7

55 625 60 32

elkamera@bibliotekaelblaska.pl