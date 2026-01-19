Sukces SO what! w Będzinie

Najstarsza grupa zespołu wokalnego SO what!, działającego przy Akademii Głosu i Twórczości Julii Kaczmarczyk w Elblągu, zdobyła I miejsce w kategorii zespołów wokalnych podczas 32. Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Festiwal ten należy do największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń poświęconych muzyce kolędowej i pastorałkowej w Polsce, o zasięgu międzynarodowym.

Fot. nadesłana

Tegoroczne preeliminacje odbywały się w wielu miastach na terenie całego kraju. Zespół SO what! brał udział w etapie eliminacyjnym w Bydgoszczy, skąd został zakwalifikowany do ścisłego finału w Będzinie. W eliminacjach uczestniczyło ponad 1300 wykonawców, natomiast do finału zakwalifikowało się 130 uczestników, spośród których jury wyłoniło laureatów festiwalu, w tym nasz zespół, nagrodzony I miejscem.

Bardzo cieszymy się z tego sukcesu. Festiwal wspominamy niezwykle ciepło i z pełnym przekonaniem polecamy go innym wykonawcom – to wydarzenie tworzone przez fantastycznych, zaangażowanych i życzliwych ludzi: organizatorów oraz wolontariuszy. Festiwal jest niezwykle różnorodny, barwny i pełen dobrej energii; szczególną radość budzi możliwość obserwowania, jak wiele osób – często międzypokoleniowo – żyje muzyką i wspólnie ją celebruje. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mieli okazję tam powrócić.