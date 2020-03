Sukces Szalonych Małolat w Koninie

W dniach 5-8 marca odbyły się ogólnopolskie eliminacje do Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie, w którym, jak zwykle z sukcesami, wziął udział zespół prowadzony przez Katarzynę Panicz, Szalone Małolaty. Zobacz zdjęcia.

Jest to jeden z największych festiwali rangi międzynarodowej w Europie. Szalone Małolaty uczestniczą w nim od wielu lat i wielokrotnie przywoziły nagrody. Do udziału w tegorocznej edycji wystawiono 11 podmiotów:

W kategorii wiekowej 9-11 lat: Maja Rzepiela (debiut) oraz Ania Gautadottir, która otrzymała nominację do etapu międzynarodowego z piosenką "Kaktus". W kategorii wiekowej 12-13 lat wzięły udział Gabriela Kalinowska, Gabriela Piotrowska, Amelka Zielke (debiut) oraz Martyna Gąsak (debiut). Martyna otrzymała nominację do międzynarodowego z piosenką „My heart will go on”.

W kategorii wiekowej 14-16 zaśpiewała Dominika Tylkie (debiut), która również otrzymała nominację do etapu międzynarodowego. Dominice towarzyszyli: Magda Leszczyńska, Iga i Pola Czarnuch, Andrzej Lassota, Szymon Rostankowski i Karol Baranowski.

W kategorii Zespół Wokalny do lat 12 wystartowaliśmy z piosenką "A w Węgoju". Studio reprezentowała grupa w składzie: Natalia Wagasewicz, Weronika Prajsnar, Amelia Zielke, Anna Gautadottir, Mateusz Brozdowski, Julka Mason, Zuzia Szydłowska, Martynka Gąsak. Zespół dostał nominację do etapu międzynarodowego festiwalu. W kategorii Zespół Wokalny (13-16 lat) nominację otrzymały dwie z trzech startujących grup (z piosenką Michaela Jacksona „They don’t care about us” zespół w składzie: Gabrysia Piotrowska, Gabrysia Kalinowska, Ola Dudek, Natalka Bidzińska, Amelka Kurowska, Otylia Wojtaś, Kornelka Markuszewska, z piosenką „Joyful, joyful” zespół w składzie: Dominika Tylkie, Magda Leszczyńska, Magda Rudź, Faustyna Goeric, Marysia Sadowska, Karol Baranowski, Pola i Iga Czarnuch).

Wszyscy wychowankowie Studio od początku roku pracują na niezwykle wysokich obrotach, czego efektem są dwie prestiżowe nagrody, które otrzymaliśmy na festiwalach: podczas Festiwalu Kolęd w Krakowie zespół zdobył pierwszą nagrodę w kategorii wiekowej do 12 lat (byliśmy jedynym zespołem zaproszonym do udziału w festiwalu i konkurowaliśmy z solistami, wśród których wielu to uczestnicy popularnych programów muzycznych np. The Voice Kids) oraz podczas Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie przywiózł Grand Prix.