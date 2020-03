Sukces wychowanków MDK

Wielki sukces zespołów wokalnych i wykonawców indywidualnych z Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu na Ogólnopolskich Kwalifikacjach Dzieci Śpiewających w Koninie. W tym roku młodzi wokaliści z MDK wywalczyli wyjątkowo dużo nominacji do 41. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie!

Jesteśmy dumni z naszych wychowanków. Bardzo dziękujemy naszym nauczycielom śpiewu i choreografii – Agnieszce Brenzak i Łukaszowi Reksowi. To także dzięki nim udało się osiągnąć tak wspaniały wynik! Dziękujemy również dyrekcji i nauczycielom wszystkich elbląskich szkół, do których uczęszczają młodzi wokaliści! To także dzięki ich wsparciu i życzliwości ten sukces był możliwy. Poznajcie naszych wspaniałych wokalistów. To oni wystąpią w wielkim finale najbardziej prestiżowego festiwalu piosenki dziecięcej w Europie, który odbędzie się w czerwcu 2020 roku.

Zespoły

Elbląskie Małe Diamenty (nominacja w kategorii zespół wokalny do 12 lat lat; piosenka: „Śmiej się”)

Laura Boguska (Szkoła Anglojęzyczna Regent w Elblągu)

Ania Boruszka (Zespół Szkół Muzycznych w Elblągu)

Julia Burzyńska (Sp nr 21 w Elblągu)

Marceli Józefowicz (SP nr 15 w Elblągu)

Lila Rydel (SP nr 15 w Elblągu)

Helena Sieniuć (Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu)

Amelia Tocha (Sp nr 8 w Elblągu)

Eliza Tomczyńska (SP nr 18 w Elblągu)

Elbląskie Diamenty (nominacja w kategorii zespół wokalny w wieku 13-16 lat; piosenka: „Bohemian Rhapsody”)

Michalina Józefowicz (II LO w Elblągu)

Nadia Kamecka (IV LO w Elblągu)

Daria Komoń (III LO w Elblągu)

Wiktoria Mateusiak (SP nr 21 w Elblągu)

Amelia Pauluszak (I LO w Elblągu)

Wiktoria Smoleńska (I LO w Elblągu)

Marta Szostak (SP nr 21 w Elblągu)

Zosia Zelonka (SP nr 16 w Elblągu)

Wokaliści

Kategoria wiekowa do 8 lat Ida Rydel (piosenka: „Meluzyna”)

Ida Rydel jest uczennicą SP nr 15 w Elblągu.

Kategoria wiekowa 9-11 lat: Hubert Sartanowicz (piosenka „Jestem kotem”)

Hubert Sartanowicz jest uczniem SP nr 19 w Elblągu.

Kategoria wiekowa 12-13 lat: Swietłana Boguska (piosenka „Bird set free”)

Swietłana Boguska jest uczennicą Szkoły Anglojęzycznej Regent w Elblągu.

Kategoria wiekowa 14-16 lat (soliści i duety): Duet Zosia Zelonka i Wiktoria Smoleńska (piosenka „Creep”)

Zosia Zelonka jest uczennicą SP nr 16 w Elblągu, natomiast Wiktoria Smoleńska uczęszcza do I LO w Elblągu.