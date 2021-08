Supernova w Dyskusyjnym Klubie Filmowym

Kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego im. Andrzeja Munka w Kinie Światowid już 12 sierpnia o godz. 19:00. Widzowie obejrzą dramat „Supernova” w reżyserii Harry’ego Macqueena.

To historia Sama i Tuskera, którzy są razem od ponad 20 lat i kochają się bezgranicznie. Kiedy okazuje się, że niedługo mogą zostać rozdzieleni przez chorobę Tuskera, wyruszają w długą podróż i cieszą się z każdej spędzonej wspólnie chwili. Z każdym kolejnym dniem odkrywają jednak, że podchodzą zupełnie inaczej do tego, co jeszcze przed nimi, a ich związek zostaje wystawiony na najtrudniejszą próbę.

Reżyseria: Harry Macqueen

Obsada: Colin Firth, Stanley Tucci, Pippa Haywood

Produkcja: USA, 2020

Czas: 95 min