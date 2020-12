Świąteczne kolędowanie dedykujemy całej służbie zdrowia – rozmowa z Januszem Stokłosą

Jak co roku, Elbląska Orkiestra Kameralna, w towarzystwie gwiazd polskiej sceny muzycznej, wystąpi w Pelplinie w ramach Koncertu Bożonarodzeniowego. W związku z pandemią, tym razem kolędowanie odbędzie się bez widzów, ale artyści zagoszczą na ekranach naszych telewizorów. Transmisja koncertu w Wigilię na antenie TVP1, o 15:25 i 16:10, a poniżej nasza rozmowa z maestro Januszem Stokłosą, który poprowadzi koncert.

Tradycji staje się zadość, niemniej tegoroczny Koncert Bożonarodzeniowy w Pelplinie odbywa się w innych niż zwykle warunkach, bez udziału publiczności.

Koncerty bez widowni to niezbyt fortunne rozwiązanie, ale musimy się dostosować do sytuacji, tym bardziej że na rozwój pandemii nie mamy najmniejszego wpływu, to siła wyższa. Na szczęście Polpharma umożliwiła nam podtrzymanie tradycji i wspólne kolędowanie w bazylice, a za pośrednictwem telewizji spotkamy się z widzami. Występujemy głównie dla nich i cieszę się, że chociaż taka forma kontaktu będzie możliwa.

Koncert ma szczególny charakter także dlatego, że dedykujecie go najszerzej pojętej służbie zdrowia: lekarzom, ratownikom, pielęgniarkom, pracownikom DPS-ów czy farmaceutom.

W tym roku obchodzimy w Pelplinie mały jubileusz – kolędy zabrzmią tu po raz dwudziesty, ale koronawirus sprawił, że nie wiedzieliśmy, czy do koncertu dojdzie. Teraz mamy pewność i chcemy go skierować szczególnie do tych ludzi, którzy o nas, o naszych bliskich, walczą. Lekarze, pielęgniarki czy pracownicy społeczni codziennie narażają siebie i swoje rodziny, abyśmy przetrwali czas pandemii i warto im podziękować. Nasz koncert będzie małym ukłonem, małym „dziękuję” za ten trud.

Z częścią artystów, tak jak z Elbląską Orkiestrą Kameralną, miał Pan okazję współpracować przy okazji poprzednich koncertów. Z innymi, jak Beata Kozidrak i Bajm, niekoniecznie. Czy obecność nowych twarzy stanowi duże wyzwanie?

Nie nazwałbym tego wyzwaniem, gdybyśmy rozmawiali o wyprawie na K2, to co innego (śmiech). Artyści, których poprowadzę, to sami profesjonaliści i współpraca z nimi jest czystą radością. To, że możemy się spotkać, razem wystąpić w zaprzyjaźnionym gronie, stanowi dla mnie promyk nadziei i namiastkę normalności, do której, mam nadzieję, niebawem wrócimy.

Repertuar, jak sama nazwa wskazuje, obejmie najpiękniejsze pieśni świąteczne. A może jednak czymś nas Państwo zaskoczycie?

Owszem, do programu tegorocznego koncertu włączyliśmy kilka pastorałek, które rzadko goszczą na ekranach. Mam na myśli np. „Kołysankę Józefa”, którą wykona Piotr Cugowski, zagramy też „Wilię”, którą zaśpiewa Sebastian Karpiel-Bułecka. Łącznie 24 utwory, czyli prawie 1,5 godziny muzyki.

Boże Narodzenie i zbliżający się Nowy Rok to czas składania życzeń. Na koniec chciałem zapytać, czego życzyłby Pan sobie, artystom i melomanom w najbliższych miesiącach?

Tego, co wszyscy – aby pandemia jak najszybciej się skończyła. Blisko rok temu społeczne życie zamarło, mogliśmy przekonać się jak to jest, jak zwolnimy tempo, nie będziemy tak pędzić. Osobiście jednak tęsknię za intensywnością związaną z muzyką: próbami, koncertami, przede wszystkim za obecnością melomanów w salach koncertowych. Myślę, że nam wszystkim brakuje dawnej rzeczywistości, ale aby do niej wrócić, trzeba zawierzyć nauce, zawierzyć medycynie i pozwolić się zaszczepić.