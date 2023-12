Świątecznie zwiedzanie Elkamery

W sobotę, 9 grudnia, podczas odbywających się na Starym Mieście Świątecznych Spotkań Elblążan zapraszamy do odwiedzenia Interaktywnej Wystawy Dawnej Książki i Prasy ELKAMERA mieszczącej się w Bibliotece Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7. Tego dnia bilety będą w promocyjnej cenie 5 złoty od osoby. Zapraszamy w godz. 9-15. Jeśli jeszcze nie byliście, to doskonała okazja, by nadrobić zaległości, a jeśli już odwiedzaliście Elkamerę, warto zabrać rodzinę czy przyjaciół i przyjść jeszcze raz.

ElKamera, Interaktywna Wystawa Dawnej Książki i Prasy, to najmłodsza i najnowocześniejsza część Biblioteki Elbląskiej. Została otwarta we wrześniu tego roku. Nazwa ta nawiązuje do „kunstkamer” , czyli gabinetów osobliwości, będących poprzednikami muzeów, w których gromadzono kolekcje najprzeróżniejszych obiektów: dzieł sztuki, kuriozów, numizmatów czy egzemplarzy egzotycznych roślin lub zwierząt. Podobnie w Elkamerze spotykają się różne, pozornie niezwiązane ze sobą tematy. W rzeczywistości wystawa prezentuje bogactwo i różnorodność zbiorów zabytkowych Biblioteki Elbląskiej na szerokim tle historycznym i kulturowym, opowiada historię Elbląga oraz kompleksu szpitalnego pw. Świętego Ducha, na plan pierwszy wysuwając wątki bezpośrednio związane z kulturą słowa pisanego. W cenie biletu wliczone jest zwiedzanie z audioprzewodnikiem. Więcej informacji: Dział Edukacji Kulturalnej „Elkamera” tel. (55) 625 60 32

Aleksandra Buła, dział komunikacji społecznej, Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida