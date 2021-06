Światowid zaprasza na zajęcia pokazowe

Początek lata to świetny moment na rozpoczęcie przygody ze sztuką. Centrum Spotkań Europejskich Światowid zaprasza dzieci w wieku 7-10 lat na zajęcia pokazowe. W programie m.in. tworzenie kwiatów inspirowanych twórczością Vincenta van Gogha Zajęcia odbędą się 21 i 22 czerwca.

- Będą to pierwsze zajęcia dla dzieci po ostatnim lockdownie oraz po remoncie i rozbudowie Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu. Cieszymy się, że uczestnicy naszych sekcji i warsztatów będą mieli lepsze warunki do odkrywania talentów i pasji. To wszystko za sprawą nowych, świetnie wyposażonych pracowni. Zapewniamy, że to dopiero początek, wkrótce ogłosimy propozycję na całe wakacje – mówią organizatorzy.

Dzieci pod okiem doświadczonych instruktorów będą mogły rozwinąć kreatywność, sprawność manualną oraz wykorzystać różnorodne techniki plastyczne. W czerwcu przygotowaliśmy dla najmłodszych zajęcia pokazowe według harmonogramu:

21.06 (poniedziałek) godz. 16.30 Esy floresy – wakacyjne marzenia

Zbliżają się wakacje – warto więc pomarzyć o ulubionych miejscach i zaprezentować je za pomocą różnorodnych technik plastycznych. Tym zagadnieniem zajmą się najmłodsi w trakcie warsztatów pn. Esy floresy w programie m.in. kreatywne malowanie kamieni, barwienie soli za pomocą kredy oraz tworzenie morskiej mandali z wykorzystaniem piasku, muszli oraz patyków. Czas zajęć 1,5 godziny.

22.06. (wtorek) godz. 16.30 Zajęcia malarskie i plastyczne inspirowane kwiatami

Niezaprzeczalnym faktem jest to, że natura wpływa na nas i na otaczający nas świat. Przez wieki była inspiracja dla pisarzy, malarzy, a teraz może być również dla najmłodszych w trakcie zajęć plastycznych. Na zajęciach dzieci namalują słynny obraz Van Gogha oraz stworzą kwiaty z wydzieranek i bukiet 3D. Czas zajęć 1,5 godziny.



Do udziału w zajęciach zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat. Liczba miejsc jest ograniczona, Zapisy e-mailowo aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl lub telefoniczne 605-636-670. Koszt udziału w pojedynczych zajęciach to 15 zł (w tej kwocie zapewniamy wszystkie materiały).