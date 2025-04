Kino Światowid zaprasza na kwietniową odsłonę projekcji dokumentów o sztuce. W środę 16 kwietnia o 12.00 i 18.00 będzie można odbyć fascynujący „spacer” po czterech bazylikach papieskich Rzymu: św. Piotra, św. Jana na Lateranie, Santa Maria Maggiore (św. Marii Większej) i Św. Pawła za Murami za sprawą filmu „Święty Piotr i i inne papieskie bazyliki Rzymu”.

Monumentalnej bazyliki św. Piotra, która jest jednym z 25 miejsc na świecie najczęściej odwiedzanych przez turystów, nikomu nie trzeba przedstawiać. Żaden z turystów nie ma jednak możliwości zajrzeć tam, gdzie mogły zaglądać kamery realizatorów filmu. Rozpoczynając od wczesnośredniowiecznych elementów budowli, na której zbudowano Bazylikę, poprzez prezentację bezcennych zabytków sztuki średniowiecznej, renesansowej i barokowej dojdziemy do przebogatych barokowych wnętrz głównej nawy świątyni. W toku narracji pojawią się m.in. cytaty z dzienników francuskiego pisarza Henri’ego Stendhala, który na początku XIX wieku zwiedzał Włochy, a swoje uwagi odnotował m.in. w „Przechadzkach po Rzymie”.



Zajrzymy do zwykle niedostępnych dla zwiedzających miejsc wewnątrz Watykanu: zobaczymy ośmiokątne sale Zakrystii i Skarbca bazyliki, Kaplicę Sykstyńską i Bibliotekę Apostolską Watykanu oraz Salę Ducale (Książęcą) w Pałacu Apostolskim. Narratorzy opowiedzą o historii i ewolucji budowli z własnej perspektywy, nawiązując do zgormadzonych tam najsłynniejszych dzieł sztuki, żywotów i historii papieży i tworzących dla nich artystów – od Giotta do Bramantego, od Michała Anioła po Francesco Borrominiego, od Berniniego do Domenica Fontany, od Arnolfa di Cambio do Jacopa Torritiego.



W ciągu 90 minut filmu po kolejnych świątyniach i ich skarbach oprowadzą widzów eksperci: Antonio Paolucci, dyrektor Muzeów Watykańskich, poprowadzi nas przez bazylikę św. Piotra, Paolo Portoghesi, światowej sławy architekt, przedstawi pogłębioną analizę budynku św. Jana na Lateranie, Claudio Strinati, znany historyk sztuki, odkryje historię i legendy dotyczące Santa Maria Maggiore.

Pozostałe filmy w cyklu: 21.05 "Tycjan. Imperium barw", 11.06 "Pompeje. Miasto grzechu".