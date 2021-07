Sztuka na Salonie

W czwartek (1.07) odbył się wernisaż XXXI Salonu Elbląskiego. Od ponad pięćdziesięciu lat to najważniejsza wystawa prezentująca aktualne dokonania środowiska artystów związanych z Elblągiem. Zobacz zdjęcia.

W tym roku na wystawie (przez dwa miesiące) możemy oglądać prace artystów z różnym doświadczeniem twórczym – zarówno absolwentów uczelni plastycznych, jak i amatorów; twórców z różnych pokoleń, posługujących się różnymi środkami wyrazu i reprezentujących odmienne dziedziny sztuki.

- Są to twórcy znani elblążanom oraz debiutanci. Kuratorkami tegorocznego Salonu Elbląskiego są Karina Dzieweczyńska i Joanna Mierzejewska, towarzyszy mu wystawa fotografii Dominika Żyłowskiego pt. "Zdarza się". Jego prace otrzymały uznanie rady programowej Salonu Elbląskiego, a efektem tego jest właśnie ta wystawa - mówiła podczas wernisażu Adriana Ronżewska-Kotyńska, dyrektor Galerii El.

W Krużganku można oglądać nieznane szerszemu gronu rysunki nieżyjącego już artysty Ryszarda Tomczyka. - Wykonał je jako dwunastolatek. Świadczą one o tym, że jego talent objawił się bardzo wcześnie i stał się myślą przewodnią i najważniejszą rzeczą w jego życiu - mówiła Alina Tomczyk, żona Ryszarda Tomczyka.

Jedną z debiutujących na tegorocznym Salonie Elbląskim artystek jest Marta Dąbrowska. - Swoją pracę zatytułowałam "Wstyd". To portret z motywem biblijnym, mamy w nim nawiązanie do raju oraz Adama i Ewy. Z zawodu jestem konserwatorem zabytków, więc i zarazem realistką również w sztuce - mówi Marta Dąbrowska.

Na Salonie Elbląskim zadebiutował również nasz redakcyjny kolega Michał Skroboszewski. Możemy obejrzeć trzy wykonane przez niego zdjęcia: na dziedzińcu Galerii El, widok z wieży katedralnej oraz rzeźby znajdującej się na ul. Hetmańskiej.

- Jest to tryptyk wykonany techniką solarigrafii za pomocą aparatu otworkowego, czyli inaczej camery obscury. Dzięki tej technice można zrobić zdjęcie, na którym rejestrujemy pozorny ruch słońca. Jedno ze zdjęć tryptyku naświetlało się ponad dwa miesiące - wyjaśnia Michał Skroboszewski.

Trzeci raz swoje prace na Salonie Elbląskim prezentuje Anna Gawron, tym razem są to dwa sitodruki. - Jest to technika graficzna, w której wykorzystuję odpowiednio naświetloną siatkę. Na niej utwardza się emulsję i dzięki temu, można "przecisnąć" farbę. Tym razem w moich pracach dominują motywy zwierzęce, lecz trochę zinfantylizowane. Jest to przedstawienie odwiecznej walki o przetrwanie. Prezentowanie prac na Salonie Elbląskim to dla mnie duże wyróżnienie. Jest to także wydarzenie, które jednoczy elbląskich artystów. Twórcy często wyjeżdżają z Elbląga, a tutaj mają okazję powrócić do korzeni – mówi Anna Gawron.

Wśród zgromadzonych na tegorocznej wystawie prac oglądać możemy prócz malarstwa, rzeźby czy grafiki - fotografię cyfrową i negatywową, batik, rysunek oraz pracę site-specific.

Artyści uczestniczący w tegorocznym Salonie Elbląskim

Anna Albrecht

Jacek Albrecht

Ewa Bogucka-Pudlis

Beata Branicka

Waldemar Cichoń

Marta Dąbrowska

Elżbieta Derewońko

Jerzy Domino

Agata Dworzak-Subocz

Anna Gawron

Jan Gulski

Roma Jaruszewska

Pamela Jaworska

Anna Karatkiewicz

Karolina Kardas

Bogdan Kiliński

Zbigniew Kinder

Grażyna Komorska

Kinga Kosacz-Drozdek

Anna Magdalena Kowalczuk

Janusz Kozak

Benedykt Kroplewski

Alicja Król

Andrzej Jan Krzemiński

Halina Różewicz-Książkiewicz

Grzegorz Lechwar

Adrianna Leszczyńska

Dariusz Liszewski

Natalia Magalska

Agata Marcinkowska

Mirosław Maszlanko

Mariusz Edward Owczarek

Michał Skroboszewski

Zbigniew Tomasz Szmurło

Zygmunt Stanisław Tadrowski

Monika Wyłoga

Sławomir Zawistowski

Dominik Żyłowski