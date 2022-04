Szybki, sympatyczny, kultowy (Co jest grane? Odc. 4)

Jak zapewne wiecie, 22 kwietnia to data premiery na ekranach polskich kin filmu "Sonic 2. Szybki jak błyskawica" w reżyserii Jeffa Fowlera z Jimem Carreyem w jednej z ról. A Jeż Sonic, org. Sonic the Hedgehog, jest od 1991 roku bohaterem niezwykle popularnej serii gier wideo wydanej przez firmę Sega, stąd dzisiaj parę słów o nim... Jak zawsze w naszym cyklu czeka na Was także konkurs!

Co najważniejsze, Sonic szybko stał się maskotką Segi, będącą odpowiedzią na postać Mario, włoskiego hydraulika reprezentującego firmę Nintendo. Dlatego kolejny odcinek naszego cyklu "Co jest grane?" jest poświęcony historii dziś już kultowej, kolczastej maskotki o kobaltowej barwie.

- Większość sympatyków klasyków gier wideo uważa, iż Jeż Sonic (ang. Sonic the Hedgehog) po raz pierwszy został zaprezentowany w dniu premiery gry Sonic the Hedgehog, to jest 23 czerwca 1991 roku. Jest to błędne przekonanie, gdyż prawdziwy debiut naszego bohatera miał miejsce w styczniu 1991 roku w Wielkiej Brytanii, gdzie podczas targów rozrywkowych został zaprezentowany najnowszy produkt firmy Sega, automat do gier wyścigowych Rad Mobile. Gra została oficjalnie wydana 26 lutego 1991 roku pod tym samym tytułem. Podczas zabawy na tym automacie Sonic niejako towarzyszył kierowcy w czasie trwania wyścigu, stanowiąc element dekoracyjny jako wisząca maskotka koloru kobaltowego przymocowana do szyby obok lusterka wstecznego kierowcy - opowiada Andrzej Krawczyński, kustosz Arcade Classics Muzeum Elbląg.

Automat z jedną z gier Sonic, fot. wykonana w jednym z salonów w Polsce, 2007 rok. Fot. arch. prywatne Andrzeja Krawczyńskiego

Zainteresowanymi tym, aby upublicznić wizerunek Sonica, przyszłego bohatera serii gier i maskotki korporacji Sega, jeszcze przed oficjalną premierą gry Sonic the Hedgehog, byli jego twórcy, czyli dywizja AM8, jeden z działów badań i rozwoju korporacji. Podkreślić należy, iż po udanej premierze gry dział, który pracował nad wizerunkiem Jeża, zmienił nazwę z AM8 na Sonic Team, którą de facto wykorzystuje do dziś.

- Twórcami wizerunku kolczastego, humanoidalnego jeża są: Naoto Oshima, Yuji Naka, a także Hirokazu Yasuhara, który rozpoczynając pracę nad najznakomitszą ze stworzonych przez siebie postaci nazywał ją pierwotnie Mr. Needlemouse, czyli Pan Igłomysz. Niebieska barwa Sonica została wybrana, aby komponować się z kobaltowym kolorem logo Sega. Natomiast styl jego butów zainspirowały buty Michaela Jacksona z dodatkiem koloru czerwonego, który ponoć był zainspirowany przez świętego Mikołaja, jak również kontrastem kolorów z albumu muzycznego Bad z 1987 roku. Inspiracją dla osobowości Sonica był z kolei... Bill Clinton - opowiada Andrzej Krawczyński.

Tylko tych "głównych" gier z sympatycznym jeżem ukazało się kilkadziesiąt, a do tego należy doliczyć jeszcze mnóstwo pobocznych produkcji na wiele różnych platform. Schemat rozgrywki tych podstawowych tytułów z pewnością kojarzy każdy fan gier wideo: pokonywanie przez Sonica kolejnych poziomów z ogromną prędkością, zbieranie znajdziek, walka z głównym antagonistą serii, Eggmanem...

Ciekawostek związanych z charakterystycznym bohaterem Segi jest więcej, ale tu póki co postawimy kropkę. A wszystkich naszych Czytelników zapraszamy do Arcade Classics Muzeum Elbląg, gdzie czeka na Was wiele klasyków gier wideo lat 90. i 80., również tych od kultowej firmy Sega.

- Jeśli planujesz zorganizować wycieczkę szkolną, urodziny, event firmowy, wieczór kawalerski, a może sesję zdjęciową w ACME zapraszamy do kontaktu przez naszą stronę internetową. Jeśli natomiast byłeś uczestnikiem lub świadkiem wyjątkowej historii związanej z popkulturą automatów arcade lub innych urządzeń rozrywkowych ostatnich dekad minionego wieku, a może posiadasz jakiekolwiek przedmioty z nią związane, które zajmują tylko miejsce, napisz na adres arcadeclassics.pl@gmail.com, z chęcią wykorzystamy oferowaną nam wiedzę i odwdzięczymy się za przekazane na rzecz muzeum artefakty - zachęca do współpracy kustosz ACME.

Konkurs

Zapraszamy Czytelników portElu na kolejny konkurs w ramach cyklu "Co jest grane?" Do wygrania dwie podwójne wejściówki do Arcade Classics Muzeum, a także gadżety i pisma związane z grami. Konkurs znajdziemy tutaj.