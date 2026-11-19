Tajemnice elbląskiego księgozbioru

Najcenniejsze zbiory, jakie posiada Biblioteka Elbląska, można oglądać na nowej wystawie na parterze tej instytucji. Uwagę przykuwa na przykład list toruńskich rajców z 1594 roku z życzeniami rychłego powołania biblioteki w Elblągu. Stało się to w 1601 roku... Zobacz zdjęcia.

- Nikt wtedy w domach nie miał regałów z książkami. One były na wagę złota, ale rozwój druku sprawił, że zaczęły rozwijać się też biblioteki – mówiła Ewa Potrzebnicka, wieloletnia, już emerytowana, pełnomocnik dyrektora Biblioteki Narodowej ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego, oprowadzając po nowo otwartej wystawie.

W kilkunastu gablotach zgromadzono wyjątkowe zabytkowe zbiory, np. list toruńskich rajców z 1594 roku z życzeniami rychłego powołania biblioteki w Elblągu czy też dedykację od burmistrza Elbląga Alberta Isindorfa, który podarował ówczesnemu rektorowi Gimnazjum Elbląskiego „Tragedie Sofoklesa”

W 1601 roku, Rada Miejska (na co też są dokumenty) kupiła za 200 florenów (to na dzisiejsze pieniądze byłoby ok. 150 tys. zł) 127 dzieł po zmarłym rektorze Gimnazjum Elbląskiego Tomaszu Rotusie i to ten zbiór stał się kamieniem węgielnym Biblioteki Elbląskiej.

Warto również wspomnieć o pierwszym elbląskim drukarzu Wolfgangu Dietmarze, który przybył do miasta w 1558 r. Jego prace można podziwiać w jednej z gablot.

W kolejnych gablotach śledzimy, jak zmieniała się książka aż do XIX wieku. Jednym z ciekawszych elementów wystawy jest ten opowiadający o tajemnicy zbiorów Samuela Meienreisa, który był w XVI wieku elbląskim kaznodzieją w kościele Najświętszej Marii Panny, a jego kazania wzbudzały wśród mieszkańców wielkie uznanie. Jakie to tajemnice? Zapraszamy do obejrzenia wystawy.