Taneczne zamknięcie sezonu

Czerwiec oznacza zbliżające się wakacje, a wraz z nimi zamknięcie sezonu w Szkole Tanecznej BROADWAY. Z tej okazji, 18 czerwca w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, odbędzie się koncert galowy.

To już jedenasty taki koncert, będący podsumowaniem rocznej pracy tancerzy.

- Inicjatywa wzięła się z chęci obejrzenia występów naszych tancerzy przez ich bliskich, którzy normalnie nie mają ku temu okazji - przyznaje Ewa Kalka, założycielka szkoły i organizatorka wydarzenia. - Jeśli na przykład jakieś dziecko jedzie na turniej, to jego rodzice są z nim i widzą występ, ale inni członkowie rodziny czy przyjaciele nie mają za bardzo takiej możliwości. Dlatego zorganizowaliśmy tę galę i pokazujemy na niej nasze roczne starania, to, czego nauczyliśmy się od września.

Podczas występu zaprezentują się dzieci, młodzież i dorośli w różnych stylach tanecznych. Widzowie będą mogli podziwiać zarówno doświadczonych tancerzy oraz debiutantów w między innymi: latino solo - stylu łączącym tańce latynoamerykańskie takie jak samba, cha cha, rumba, jive i paso doble, w wykonaniu grup dorosłych i grupy dziecięcej; acro dance - stylu łączącym triki gimnastyczne i akrobatyczne z elementami tańca w wykonaniu grup dziecięcych i młodzieżowych; taniec z przyborem - grupy dziecięce w tańcu ze wstążką gimnastyczną oraz w tańcu z wachlarzami; taniec współczesny w wykonaniu grupy młodzieżowej; taniec nowoczesny w wykonaniu dzieci i młodzieży do znanych i lubianych utworów; taniec towarzyski w wykonaniu par dorosłych zarówno w stylu latynoamerykańskim, jak i standardowym oraz taniec klasyczny w wykonaniu solistek i baletowego trio.

- Galę otworzy występ 50 tancerek, które zaprezentują bachatę, czyli taniec pochodzący z Dominikany. Będzie to wyjątkowy pokaz, przygotowany specjalnie z okazji gali i nieprezentowany nigdzie wcześniej - zaznacza Ewa Kalka.

Koncert odbędzie się 18 czerwca 2024 roku w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu o godz. 18. Bilety będą do nabycia na miejscu. Ich koszt to 70 zł od osoby. Dzieci do 5 roku życia wchodzą za darmo.

- Serdecznie zapraszam na nasz koncert, szczególnie polecam go osobom, które zastanawiają się, czy zapisać siebie lub swoje dziecko na zajęcia taneczne w nowym sezonie, bo to idealna okazja, by zobaczyć, co robimy. Podczas koncertu prezentujemy naszą ofertę oraz efekty miesięcy treningów - mówi Ewa Kalka.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym wydarzenia