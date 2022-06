Już po raz 16. Szkoła Tańca Broadway i Stowarzyszenie Broadway zaprezentowały wszystko, co najlepsze w tańcu. Był m. in. balet, acro dance, taniec ze wstążką, latino, taniec towarzyski. Zobacz zdjęcia.

To już stało się elbląską tradycją: w czerwcu Szkoła Tańca Broadway i Stowarzyszenie Broadway podsumowują sezon ogromnym koncertem galowym. Przez kilka godzin widzowie mogą oglądać pełną panoramę tego, co w tańcu najlepsze.

- Zaczniemy od najmłodszych trzy i czteroletnich dzieci. Jeżeli chodzi o górną granicę wieku, to nie ograniczamy się. Zaprezentujemy przeróżne formy tańca zaczynając od rytmiki w wykonaniu najmłodszych dzieci poprzez taniec współczesny, taniec nowoczesny, latino, taniec towarzyski do baletu - mówiła Ewa Kalka ze Szkoły Tańca Broadway.

- Taniec to jest to! - tak w skrócie można streścić odpowiedzi tancerek, dlaczego tańczą. Na scenie elbląskiego Teatru in. A. Sewruka nie brakowało tanecznych emocji. Tancerze i tancerki udowadniali, że taniec niejedno ma imię.

- Tańczymy acro dance czyli taniec współczesny z elementami akrobatyki. Taniec współczesny charakteryzuje się dużym przepływem ruchu, a dziewczyny potrafią też wykonać takie elementy akrobatyki jak przejścia w przód, przejścia w tył, mostki - wyjaśniała Joanna Nadrowska, instruktorka tańca współczesnego.

A to tylko jedna z propozycji przygotowanych przez Broadway. Na scenie zaprezentowali się debiutanci, którzy dopiero rozpoczęli swoją przygodę z tańcem oraz bardziej doświadczone tancerki i tancerze. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że w zespole Broadwayu wciąż tańczą osoby, które zaczynały 16 lat temu wraz z powstaniem szkoły.

Elbląskie tancerki i tancerze pochwalili się też swoimi osiągnięciami. - Nasi tancerze stawali w tym roku na podium mistrzostw Europy. Tancerki baletowe za kilka dni wyjeżdżają na światowy finał konkursu Dance World Cup. Dumni jesteśmy, że osób tańczących jest tak dużo i że nie boją stawiać się pierwszych kroków na scenie - informowała Ewa Kalka.

