Tchnęli życie w amfiteatr

(fot. Mikołaj Sobczak)

Kumiela Fest to jedna z nielicznych imprez, jakie w ostatnim czasie tchnęły życie w elbląski amfiteatr w parku Dolinka. Na scenie w sobotni wieczór można było posluchać muzyki elektronicznej, jazzu i rocka, a to wszystko za sprawą Stowarzyszenia Co Jest? Zobacz zdjęcia.

To pierwszy po wielu latach przegląd elbląskiej sceny muzycznej, z akcentami trójmiejskimi. Wakacje nie sprzyjają wysokiej frekwencji, ale trzeba przyznać że organizatorom udało się przez kilka godzin zapewnić widzom sporo wrażeń. Począwszy od muzyki elektronicznej przez jazz do rocka. - Jeśli formuła takiego przeglądu się przyjmie i będą w przyszłości możliwości kontynuacji - chcielibyśmy taką imprezę kontynuować, rozwijać i wzbogacać o działania towarzyszące – zapowiadało przed wydarzeniem Stowarzyszenie Co Jest, organizator Kumiela Fest. Można powiedzieć, że pierwsze koty za płoty. Amfiteatr przynajmniej na kilka godzin rozbrzmiał różnego rodzaju muzyką i fajnie by było, gdyby tak było częściej.

red.