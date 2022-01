Te zdjęcia mówią więcej niż słowa

(fot. Anna Dembińska)

Od dzisiaj (11 stycznia) do końca marca w Centrum Spotkań Europejskich Światowid można obejrzeć ponad 70 zdjęć Czytelników portElu, wyróżnionych w konkursie „Fotka Miesiąca”. To one pokazują piękno Elbląga i regionu, promując naszą „małą ojczyznę”. Zobacz zdjęcia z przygotowań do wystawy.

Bez talentu, czasu i chęci naszych Czytelników nie udałoby się zgromadzić w jednym miejscu i czasie tak świetnych fotografii Elbląga i regionu. Chcemy, by jak najwięcej osób mogło zobaczyć ich pracę, dlatego – mimo pandemii – zdecydowaliśmy się zorganizować wystawę Fotka Miesiąca w Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Będzie ją można oglądać od 11 stycznia do końca marca na dwóch piętrach wokół holu Światowida. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa w tym roku stawiamy na indywidualne zwiedzanie i podziwianie fotografii. Mamy nadzieję, że już za rok uda nam się wrócić do tradycji wernisażu, bo spotkanie z naszymi Czytelnikami i autorami zdjęć jest po prostu bezcenne. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali zdjęcia na konkurs Fotka Miesiąca i jak zawsze z niecierpliwością czekamy na kolejne, które będziemy mogli podziwiać, oceniać i wyróżniać w comiesięcznych edycjach Fotki Miesiąca oraz na następnej wystawie w 2023 roku. Do zobaczenia w CSE Światowid!

Redakcja