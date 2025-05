Kabriolety na Starym Mieście

Pojawiło się około 200 różnego rodzaju samochodów: młodszych, starszych, zabytkowych, produkcji polskiej i zagranicznej, marek wszelakich. Łączyło ich jedno: niemal u wszystkich można było zdemontować dach. Parada kabrioletów przejechała ulicami Starego Miasta wieńcząc świętowanie majówki w naszym mieście.

Można było oglądać samochody niemal z całej Polski: od Śląska do Szczecina. Naszą uwagę wzbudził Pontiak bydgoskich „na żółtych blachach“.

- To Pontiac Grand Am z 1972 r., mamy go już 17 lat, to nasza z mężem pasja. Przez pierwsze lata odnawialiśmy, bo trafił do nas w opłakanym stanie. Mąż oglądając 20 lat temu seriale amerykańskie zakochał się w tego typu samochodach - mówi pani Hania, która z mężem na paradę przyjechała z Bydgoszczy. - To jest potężny samochód o długości 5,8 metra, z silnikiem 7,5 litra, 280 koni mechanicznych V8. Wbrew pozorom ma moc. A macie tu Państwo tak przepiękny region, aż chce się jechać.