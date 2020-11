Tekst „Żegnam pana, doktorze Jekyll, na zawsze” Piotra Chrzana w kolejnej odsłonie Sceny przy stoliku online

Teatr im. Aleksandra Sewruka wspólnie z Elbląskim Towarzystwem Kulturalnym zapraszają na spotkanie Sceny przy stoliku online. Tym razem tekst Piotra Chrzana przeczytają Jacek Gudejko, Marcin Tomasik i Teresa Suchodolska.

Zapraszamy na prezentację 23 listopada o g. 18:00 na naszym facebookowym profilu, na którym udostępnimy premierę.O czym tym razem?

….w mieszkaniu profesora dzwoni dzwonek do drzwi. Profesor nie toleruje spóźnień, co staje się przyczynkiem do demonstracji władzy nad swoim asystentem. Dialog dwójki naukowców, początkowo komiczny, a wręcz absurdalny, przeradza się w seans protekcjonalności, momentami nawet sadyzmu względem podopiecznego. Pogawędki z wielkimi filozofami w tle sąsiadują ze skatologią… człowiek składa się wszak nie tylko z ducha i umysłu, ale i materii.

Prawa do sztuki reprezentuje Agencja Dramatu i Teatru ADiT w Warszawie