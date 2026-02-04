Teraz My '94 na kasetach!

Składanka „Teraz My, Reszta Może Poczekać, Elbląg '94” ponownie dostępna na kasecie magnetofonowej! Nie jest to reedycja, a oryginalne 32-letnie wydanie kasety z 1994 r. Dostępnych jest obecnie kilkanaście kaset odnalezionych w archiwum wydawcy Edwarda Mołodziejko.

Pierwsza składanka z elbląskimi zespołami „Teraz My, Reszta Może Poczekać, Elbląg '94 ukazała się z inicjatywy Marka Nowosada i Marcina Cimaszkiewicza z Radia EL, którą wydała Agencja Handlowo-Turystyczno-Wydawnicza „Heaven” prowadzona w latach 90. XX w. przez Edwarda Mołodziejko (potem jako E.M. Consulting)

W latach 90. agencja „Heaven” zorganizowała (również we współpracy m.in. z Radiem EL, Hotelem Elzam, Centrum Sztuki Galeria EL czy sklepem muzycznym Bis Art) koncerty m.in. dla grup: Hey, De Mono (występ poprzedził elbląski Epic) zespoły zagrały w sali sportowej Elbląskiego Ośrodka Kultury, Oddział Zamknięty zagrał w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Żuki zagrały w restauracji Hotelu Elzam, a koncert Zbigniewa Namysłowskiego odbył się w Centrum Sztuki Galeria EL

W drugiej połowie 1994 r. wydano składankę „Teraz My, Reszta Może Poczekać, Elbląg '94” z zespołami: Trauma, Funk Jello, Epic, Labirynt, Kaptur Mnicha, La Putita, Neandertal, Bigriss, Sun In The Glass (Braniewo), Quiet! Okładkę wykonał Radosław „Chomik” Cytloch.

Co po latach słychać u wykonawców ze składanki „Teraz My '94”? Czy debiut wydawniczy pomógł im w przyszłości? W niektórych przypadkach zapewne.

Tomasz Szuszkiewicz i Marek Kańduła z grupy Quiet! grają z sukcesami w zespole The Nierobbers, a perkusista Paweł Batycki występował w składzie z Bartoszem Krzywdą czy Tomaszem Steńczykiem. Przemysław Rudź z Labiryntu, to obecnie twórca muzyki elektronicznej, popularyzator astronomii, autor książek i przewodników. Na swoim koncie ma liczne wydawnictwa autorskie i w kooperacji, które ukazały się na płytach kompaktowych, winylowych oraz cyfrowo. W 2024 r. Adam Szaro z La Putity jako Szaro wydał cyfrowo album „Sounds” opublikowany w serwisie internetowym.

Z kolei Joanna Żondłowska z grupy Bigriss od czasu wydania składanki, śpiewała w wielu zespołach m.in. Ahead, KiŻ – Kłosek i Żondło, obecnie tworzy m.in. w NaleyLama. Jej twórczość można odnaleźć na płytach kompaktowych oraz w serwisach internetowych. Dwóch muzyków z Epic: Krzysztof Kania śpiewa w Shast p'Rust, a Piotr Goryszewski ostatnio w reaktywowanym Funky Bastardos, który wystąpił w jednym z elbląskich pubów. Z kolei basista Marcin Kłosowski z Kaptur Mnicha aktywnie gra m.in. w Funky Bastardos, KiŻ i Ptaky, z którymi regularnie koncertuje i nagrywa. Muzycy Funk Jello: Marcin „Trudny” Trudnowski grał w trip-hopowej Soi, a Jarosław „Yogurt” Polański śpiewał w Peaceful Cooperation (z którymi odniósł liczne sukcesy) oraz w innych okazjonalnych projektach.

Mocne brzmienie nadal ma się dobrze. Jarosław „Mister” Misterkiewicz i Arkadiusz „Mały” Sinica od prawie 40 lat współtworzą metalową Traumę (wcześniej Thanatos), nagrywając kilkadziesiąt albumów wydanych na kasetach magnetofonowych, płytach kompaktowych, winylowych, a także VHS i DVD. Na swoim koncie mają liczne koncerty. Z kolei perkusista Paweł „Franc” Skulimowski z Neandertala współtworzył następnie grupy Soja, Puls i Sorbet.

Szczegółowe i aktualne informacje o dorobku muzyków znajdziecie w książce „Elbląska Encyklopedia Muzyczna” i na łamach profili społecznościowych Muzyczny Elbląg/Elbląska Encyklopedia Muzyczna na Facebooku.

Warto przypomnieć, że Edward Mołodziejko wraz z Krzysztofem Bidzińskim wydał w 2009 r. drugą część „Teraz My, Reszta Może Poczekać, Elbląg 2009”, „Muzyczna Warmia i Mazury” (2010). W grudniu 2024 r. ukazała się reedycja pierwszej składanki „Teraz My, Reszta Może Poczekać, Elbląg '94”, wydana w limitowym nakładzie na płycie kompaktowej.

Kasetę magnetofonową „Teraz My, Reszta Może Poczekać, Elbląg '94” jak i inne składanki, można zdobyć za pośrednictwem Elbląskiego Archiwum Muzycznego (Elbląska Encyklopedia Muzyczna/FB i Muzyczny Elbląg/FB) oraz redakcja@muzycznyelblag.pl.

redakcja, www.muzycznyelblag.pl