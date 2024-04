To, co ludzkie

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na wystawę zbiorową Związku Artystów Plastyków pod tytułem „To, co ludzkie”. To wydarzenie artystyczne będzie okazją do odkrycia różnorodnych interpretacji i refleksji nad ludzką naturą przez pryzmat sztuki. Wernisaż odbędzie się w piątek, 26 kwietnia o godzinie 17:00. Wstęp wolny.

Wystawa gromadzi prace utalentowanych artystów, którzy przy użyciu różnorodnych mediów wyrażają swoje spojrzenie na to, co stanowi istotę ludzkiego bytu. Malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia - każda dziedzina sztuki znajdzie tu swoje miejsce, tworząc fascynującą mozaikę ludzkich emocji, doświadczeń i relacji. Związek Artystów Plastyków, z ponad trzydziestoletnią historią, jest gwarantem wysokiej jakości prezentowanych prac.

