To się musi powieść! Noc Bibliotek w Bibliotece Pedagogicznej

Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję Noc Bibliotek. Sprawdź, jakie atrakcje przygotowaliśmy.

Przed nami VIII edycja Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek pod hasłem "To się musi powieść". Tego dnia biblioteki w całej Polsce otwierają się o nietypowej porze, aby promować swoją ofertę. I chociaż ogólnopolska akcja przypada w tym roku 1 października, w Bibliotece Pedagogicznej rozpoczniemy świętowanie już w piątek (30 września). Z tej okazji zaplanowaliśmy atrakcje, których motywem przewodnim będzie słoneczna Hiszpania.

O godz. 19 rozpocznie się spotkanie z Elżbietą Filipkowską, nauczycielką matematyki i języka hiszpańskiego w Szkole Podstawowej w Gronowie Górnym, której wielką pasją jest pielgrzymowanie szlakiem Świętego Jakuba w Hiszpanii. Od 2008 roku, kiedy po raz pierwszy wyruszyła na pielgrzymkowy szlak, przemierzyła już ponad 7 tysięcy kilometrów. Podczas spotkania Elżbieta Filipkowska opowie o swoich przeżyciach i powiedzie nas do drzwi katedry w Santiago de Compostela.

Z kolei ulicami elbląskiej starówki powiodą nas harcerze z 5. Elbląskiej Męskiej Drużyny Starszoharcerskiej Visele, którzy przygotowali grę miejską. Uczestnicy będą mogli sprawdzić nie tylko swoją wiedzę na temat średniowiecznych pielgrzymek, ale także umiejętność wiązania podstawowych żeglarskich węzłów. Początek o godz. 20.

Najmłodszych czytelników wraz z rodzicami i opiekunami zapraszamy do teatrzyku Kamishibai opartego na książce „Kolorowy potwór” hiszpańskiej autorki Anny Llenas. Wspólnie z sympatycznym i trochę nieokrzesanym bohaterem nauczymy się rozpoznawać i nazywać emocje. Pierwszy pokaz o godz. 20, kolejne w półgodzinnych odstępach.

W trakcie Nocy Bibliotek odbędą się również warsztaty pod hasłem „Podróż za jedno... kliknięcie!”. Udowodnimy, że czasami tylko jedno kliknięcie dzieli nas od wirtualnej podróży po Hiszpanii. Wystarczy znać odpowiednie aplikacje i strony internetowe. Zaczynamy o godz. 20.

Również o godz. 20 rozpoczną się warsztaty plastyczne, które będą trwały aż do końca Nocy Bibliotek. Tutaj damy się powieść… naszym palcom, tworząc własne pamiątki z Hiszpanii: wachlarz, kastaniety, marakasy i muszlę św. Jakuba, która będzie wejściówką na grę miejską.

Ponadto w godzinach trwania imprezy będzie można zwiedzić magazyny biblioteki, które na co dzień nie są dostępne dla czytelników.

To się musi powieść! Zapraszamy w piątek (30 września) od godz. 19 do 22 do Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Świętego Ducha 25.

Harmonogram wydarzenia:

19:00 – otwarcie imprezy i spotkanie z Elżbietą Filipkowską

20:00 – warsztaty plastyczne

20:00, 20:30, 21:00 – teatrzyk Kamishibai oparty na książce „Kolorowy potwór”

20:00 – gra miejska „Śladami szlaku Świętego Jakuba”

20:00, 21:00 – warsztaty „Podróż za jedno kliknięcie” – aplikacje i strony internetowe, które pozwolą Ci zwiedzać Hiszpanię bez wychodzenia z domu

