Travel Agency w Galerii EL

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza w czwartek, 12 marca na szczególną wystawę „Travel Agency”. Wystawę zaangażowaną, która może poruszyć, skłonić do refleksji czy dyskusji na jeden z ważnych we współczesnym świecie tematów.

W tym tygodniu czekają nas spotkania filmowe (w środę trzecia odsłona festiwalu animacji O!PLA, w niedzielę cykl KinoJazz i film Blue Note Records. Beyond The Notes) i pierwsza w tym roku wystawa na nawie głównej Galerii EL.

„Travel Agency” to nazwa niecodziennego "biura podróży", które zabierze cię do niegdyś wspaniałego miasta Hebron. Hebron to kiedyś piękne miasto położone w południowej części Zachodniego Brzegu od lat okupowane przez Izraelskie Siły Obronne (IDF). Podczas tej "podróży" widz będzie miał możliwość zastanowienia się nad wieloma skomplikowanymi poziomami stosunków społecznych i konsekwencjami ludzkich działania, z powodu których cierpi dziedzictwo kulturowe i środowiskowe tego miasta. Tragiczny stan rzeczy w Hebronie został przedstawiony w tym projekcie z cyniczną ironią, jako propozycja celu podróży oferowanego osobom poszukującym spokoju i cukierkowych miejsc z turystycznych katalogów. Tak wiarygodnie, jak to możliwe, "biuro podróży" będzie istnieć poprzez promocyjne filmy wideo, zestawy wydrukowanych reklam, folderów i light-box’ów z aktualną dokumentacją zdjęciową z

Hebronu.

„Travel Agency” | Tomasz Matuszak

Wernisaż wystawy: 12 marca 2020 godz. 18:00

Wystawa od 13 marca do 10 maja 2020 (Nawa Główna)

Kurator: Maciej Olewniczak





Tomasz Matuszak

www.tomaszmatuszak.art.pl



Wiele z jego prac powstaje na bazie zastanej przestrzeni galerii lub innego miejsca publicznego. Dodając „komentarz” do konkretnego miejsca, prace integrują się z nim tworząc nowy lub inny sens znanej przestrzeni. Wiele z prac ma charakter site-specific, które starają się pobudzać przestrzeń (wewnętrzną lub zewnętrzną) lub sytuację społeczną czy polityczną, czyniąc je kluczowym elementem doświadczenia widza.



Doświadczenia twórcze Tomasza Matuszaka przebiegają na wielu płaszczyznach tj. instalacja, rzeźba, interwencja publiczna, fotografia, film wideo. Jego multimedialne prace odwołują się bardzo często do konkretnych przestrzeni architektonicznych warunkujących specyfikę miejsca/galerii. Jak to trafnie zauważa Maria Morzuch kurator w Muzeum Sztuki w Łodzi: "Artysta na zasadzie badań wnętrza galerii - w rodzaju 'mapping the studio' - tworzy grę w prawdę i nieprawdę z zasadą nieoczekiwanej podwójności, multiplikacją zasad istnienia i funkcjonowania wnętrza. Posługuje się przewrotnym zabiegiem iluzji, gdy instaluje w galerii ‘repliki’ przedmiotów lub sprzętów, prowokując tym samym widzów do refleksji o względności w postrzeganiu realnej rzeczywistości. Używając w swoich wypowiedziach artystycznych fotografii Matuszak odwołuje się do konceptualnych tautologii, repetycji, mających swoje korzenie ideologiczne np. w twórczości konceptualistów. W jakimś sensie dopowiadają one to, co zostało ukryte, ‘zmanipulowane’ lub przeciwnie, to, co jest oczywiste w swojej nierealności. Niejednoznaczność zyskuje u Matuszaka szczególnych cech.”

Uczestniczył w ponad 120 wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranicą w tym Gale Gates Gallery w Nowym Jorku, Museo de Arte Contemporaneo w Santiago w Chile, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Hajfie, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie, Kunspunkt Gallery w Berlinie. Brał udział w wystawach w Niemczech, Australii, Izraelu, Hiszpanii, Indiach, Chile, Ekwadorze, Austrii, Litwie i Szwecji.

Był stypendystą i uczestniczył w rezydencjach artystycznych w: ArtsLink - Nowy Jork, Schloss Solitude - Stuttgart, Niemcy, ART / OMI - Ghent, USA, Leitrim Sculpture Center - Irlandia, Proyecto Saco - Antofagasta, Chile. Od 2007 roku jest pracownikiem dydaktycznym, obecnie prowadzi pracownię Działań Interaktywnych i Site-Specific na Wydziale Rzeźby i Działań Interaktywnych w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.