Trzecia niedziela Letniego Salonu Muzycznego

Kolejne spotkanie XXV Letniego Salonu Muzycznego Bażantarnia 2022 upłynie pod znakiem „Sceny przy stoliku” i spotkania z twórczością Sławomira Mrożka.

Aktorzy Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Mikołaj Ostrowski, Jerzy Przewłocki i Dariusz Siastacz, zaprezentują jedną z pierwszych sztuk Mrożka (1961 r.). „Karol”. Do gabinetu kulturalnego Okulisty przychodzi buńczuczny Wnuczek ze ślepawym Dziadkiem, który wnosi nabitą dubeltówkę. Dziadek potrzebuje okularów, ponieważ chce polować na Karola. Ani Dziadek, ani Wnuk nie znają Karola, nie wiedzą, kim jest ani czy zrobił coś złego, ale wcale im to nie przeszkadza. Badanie wzroku jest trudne. Rutynowe metody zawodzą, gdyż Dziadek jest analfabetą. Dziadek postanawia wypróbować okulary lekarza, okazuje się, że pasują mu świetnie, a w lekarzu rozpoznaje... Karola. Sterroryzowany strachem Okulista musi zrobić wszystko. by udowodnić, że to nie on jest tym, do którego należy strzelać.

To wszystko dzieje się w konwencji tak charakterystycznej dla twórczości Sławomira Mrożka - dramatopisarza, prozaika, satyryka, rysownika, dziennikarza.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Miasta Elbląg i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zapraszamy w niedzielę (17 lipca) do muszli koncertowej w Bażantarni. Początek koncertu o godzinie 17. Wstęp wolny.

Przypominamy też, że w trakcie koncertu prowadzona jest zbiórka na rzecz ukraińskich uchodźców.

Organizatorem Letniego Salonu Muzycznego Elbląskie Towarzystwo Kulturalne a tegorocznymi Partnerami są: Teatr im Aleksandra Sewruka w Elblągu, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu, PZŁ Oddział w Elblągu, PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, ZNP sekcja emerytów i rencistów w Elblągu.

Partonem medialnym wydarzenia jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl