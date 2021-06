Turystycznie do Elbląga

Fot. Anna Dembińska

Sezon letni w Elblągu powoli się rozkręca, a pewnym zwiastunem tego zjawiska są turyści coraz liczniej odwiedzający miasto. Odwiedziliśmy punkty informacji turystycznej i popytaliśmy m. in. o to, co w mieście szczególnie interesuje przyjezdnych. Zobacz zdjęcia.

- Turyści najczęściej pytają o samo miasto: Co można zobaczyć na Starym Mieście i nie tylko – mówi Aleksandra Klann z Centrum Informacji Turystycznej w Ratuszu Staromiejskim. - Wiele pytań dotyczy także rejsów, po Kanale Elbląskim albo do Krynicy Morskiej z Tolkmicka. Ludzie są także zainteresowani szlakiem rowerowym Green Velo. Aleksandra Klann zaznacza, że turyści, po zniesieniu części obostrzeń związanych z pandemią, wydają się być naprawdę spragnieni możliwości podróżowania i zadowoleni z pobytu w Elblągu. - Polecamy im przede wszystkim zobaczenie elbląskich zabytków – podkreśla. - Katedrę i jej wieżę widokową, elbląskie muzeum z jego wystawami, Galerię EL i oczywiście Bramę Targową. Turyści pytają też często o Bażantarnię, do której odwiedzenia także zachęcamy. Mamy w Elblągu trzy nowe, miejskie szlaki: Starego Miasta, form przestrzennych, parków. Mamy dla nich dostępne przewodniki, jest też aplikacja mobilna, z czego turyści chętnie korzystają. Wspomniany szlak form przestrzennych cieszy się sporą popularnością, turyści o niego pytają, a ci, którzy o nim jeszcze nie słyszeli, chętnie decydują się na sprawdzenie go. Aleksandra Klann dodaje, że od początku czerwca daje się dostrzec stopniowy wzrost ruchu turystycznego. - Pojawiają się też pierwsze wycieczki, z dnia na dzień liczba turystów się zwiększa, a liczymy, że po zakończeniu roku szkolnego będą oni przybywać jeszcze liczniej. Obcokrajowców w tym roku było u nas do tej pory niewielu, przeważają turyści z całej Polski. Mieliśmy gości z Łodzi, Poznania, Warszawy... - wymienia. - Mamy dużo sygnałów od turystów, którzy do nas wracają, że Elbląg im się podoba, opinie są pozytywne. Ci, którzy kiedyś już odwiedzali miasto, przyznają, że na przestrzeni lat uległo wielu pozytywnym zmianom. Fot. Anna Dembińska - Widzimy większe zainteresowanie turystów Elblągiem, od czasu poprzedniego sezonu widać wielką poprawę – przyznaje Lidia Dąbrowska-Jberi z Punktu Informacji Turystycznej w Bramie Targowej. - Ludzie wypytują o naszą starówkę, chwalą to, w jaki sposób jest odbudowana. Turyści chętnie wchodzą na Bramę Targową, żeby popatrzeć na widoki. Byli mieszkańcy są ciekawi zmian, jakie dokonały się w mieście, a osoby, które po raz pierwszy odwiedzają Elbląg, są zainteresowane przede wszystkim starówką. Ludzie często przyjeżdżają tutaj dzięki temu, że inni turyści polecili im odwiedziny. Staramy się pokazywać im Elbląg w szerszym aspekcie, nie tylko jakimś okrojonym wycinku. Przyjeżdżają przede wszystkim Polacy, ale pomału pojawiają się też obcokrajowcy – zaznacza. W punktach informacji turystycznej odwiedzający mogą zaopatrzyć się w mapy, przewodniki, pamiątki, gadżety związane z Elblągiem. Otrzymają też darmowe materiały pomocne w zwiedzaniu miasta. Punkty w Ratuszu Staromiejskim i w Bramie Targowej w sezonie są czynne przez cały tydzień od 8 do 18. Wracając ze starówki, w jednej z uliczek przed południem spotkaliśmy grupę turystów. - Starówka jest bardzo piękna – przyznają goście z Kędzierzyna-Koźla i Konina. - Obeszliśmy ją całą, byliśmy na wieży widokowej... - Panorama Elbląga jest śliczna – dodaje jeden z nich.

TB