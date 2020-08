Tuwim w Bażantarni 

Przed nami ostatni koncert XXIII Letniego Salonu Muzycznego – Bażantarnia 2020 i niepowtarzalna okazja do wspomnień muzycznych. Usłyszymy tak znane utwory jak Nasza jest noc, Na pierwszy znak czy Okularnicy, ale też Zwariowany alfabet czy Karta z dziejów ludzkości.

Autorami tekstów są m.in. Julian Tuwim, Marian Hemar, Marian Załucki czy Agnieszka Osiecka, w kompozycji Stefanii Górskiej, Henryka Warsa, Roberta Obcowskiego. Wszystko to w wykonaniu aktorów elbląskiego teatru. Na scenie w muszli koncertowej w Bażantarni wystąpią:

Teresa Suchodolska - ukończyła studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu). Pracowała w Teatrze Lubuskim im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze. W Teatrze im. Aleksandra Sewruka od 1995 r.,

Aleksandra Wojtysiak - absolwentka Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Pracowała w Teatrze Lalki i Aktora Pinokio w Łodzi. W Teatrze Sewruka od 2014 r. Otrzymała Aleksandra za rolę Konstancji Weber w Amadeuszu (2017),

Piotr Boratyński - absolwent Policealnego Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. W Teatrze Sewruka od 2012 r. Otrzymał „Aleksandra” za rolę Amadeusza Mozarta w Amadeuszu (2017),

Artur Hauke - absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu). Pracował w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, Teatrze Studyjnym w Łodzi, Teatrze Nowym w Łodzi, Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. W Teatrze Sewruka od 2011r. Otrzymał „Aleksandry” za rolę Carmichaela w Jednorękim ze Spokane (2012), za rolę w spektaklu Nie wszystko czerwone – Wysocki, Okudżawa (2016) oraz Jacka Tisdale’a w Premierze (2018).

Dariusz Siastacz - zdobył dyplom w Studio Wokalno-Aktorskim w Teatrze Muzycznym w Gdyni w 1984 r. Pracował w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera w Warszawie. Współpracuje z Teatrem Buffo i Teatrem Ochoty w Warszawie. Ma też na swoim koncie wiele ról filmowych. W elbląskim teatrze od 2017 r.

Na scenie w roli konferansjera, jak to kiedyś bywało, wystąpi Jacek Gudejko - absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Pracował w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Teatrze Nowym i Teatrze Studyjnym w Łodzi. Ma też w swoim artystycznym dorobku wiele ról filmowych. Będzie to ostatni koncert, ale nie ostatnie tego lata spotkanie w muszli koncertowej, bo już 29 sierpnia 2020 r. wernisaż zapowiadanej wystawy fotografii Dominika Żyłowskiego – „LAS”. Będzie to też koncert szczególny, bo na widzów będą czekały niespodzianki. Organizatorzy: Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu; Partnerzy: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu, Nadleśnictwo Elbląg, Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne, Cleaner. Projekt został dofinansowany w ramach Funduszu Społecznego Grupy Żywiec. Zapraszamy 16 sierpnia 2020 r., początek koncertu godz. 17. Przypominamy też o obowiązującym limicie widzów (150 osób), obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk, dystans 2 metrów, ograniczenie przestrzeni widowni, odrębne wejście i wyjście. Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym wydarzenia.