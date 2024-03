Twórcy kultury z nagrodami

W Bibliotece Elbląskiej swoje chwile triumfu mieli we wtorek elbląscy twórcy kultury. Otrzymali nagrody, wyróżnienia i stypendia kulturalne.

O tym, kto otrzymał jaką nagrodę więcej pisaliśmy tutaj - kiedy prezydent zdecydował kogo i za co nagrodzi. Dziś (19 marca) w sali św. Ducha Biblioteki Elbląskiej nagrodzeni, wyróżnieni i stypendyści zostali uroczyście uhonorowani.

Nagrodę Artystyczną Prezydenta Elbląga w wysokości 4 tys. zł otrzymał Bartosz Skop, m. in. za organizację Elbląskiego Festiwalu Organowego.

- Dla mnie jest to ciągle zaskoczenie, że tak duże zainteresowanie wzbudziły nasze koncerty. Dość szybko zostało to docenione - mówił Bartosz Skop. - To nie była praca w pojedynkę. Byłem na tyle szalony, że wpadłem na ten pomysł. Natomiast organizacją nie zajmowałem się tylko ja, ale przede wszystkim Elbląskie Towarzystwo Kulturalne oraz parafia pw. św. Wojciecha, która nas bardzo ciepło przyjęła w swoje mury.

W tym roku przewidywana jest druga edycja festiwalu.

Nagrodę za Wydarzenie Roku (otwarcie interaktywnej wystawy Elkamera) w wysokości 4 tys. zł otrzymała Biblioteka Elbląska.- Myślę, że efekt jest dość spektakularny, przynajmniej tak twierdzą ludzie. Ci, którzy przyjeżdżają z zewnątrz i widzieli podobne przedsięwzięcia bardzo nas chwalą - mówił Jacek Nowiński, dyrektor Biblioteki Elbląskiej.

Jednym ze stypendystów jest Maciej Olewniczak, który stypendium przeznaczy na wydanie nowej płyty.

- To nie jest moje pierwsze stypendium. Myślę, że to wiążę się z zaufaniem; wydawnictwa, które wcześniej robiłem ze środków stypendialnych w jakiś sposób ugruntowały się w muzycznym świecie. Dla mnie, w tym roku jest to o tyle istotne, że powstanie kolejna płyta winylowa. Projekt „Żuławy“ bardzo mocno odnosi się do regionu. Z drugiej strony rejestracja dźwięków metodami analogowymi też jest kluczowym działaniem. Bardzo się cieszę, że będę mógł nagrać i wyprodukować kolejna płytę - powiedział Maciej Olewniczak.

Wydawnictwo prawdopodobnie ukaże się pod koniec roku.

Nagrodę Kreator Kultury w wysokości 4 tys. zł otrzymała Halina Różewicz-Książkiewicz.

Stypendia kulturalne w wysokości 5 tys. zł otrzymają Aleksandra Bielska, Waldemar Cichoń, Dominika Lewicka-Klucznik, Bogumiła Salmonowicz i Krzysztof Szewczuk.

Stypendia w wysokości 8 tys. zł przyznano Karolinie Kardas, Maciejowi Olewniczakowi i Dominikowi Żyłowskiemu.

Samorząd na nagrody kulturalne przeznacza w tym roku 12 tys. zł, na Stypendium Kulturalne Miasta Elbląg 49 tys. zł.