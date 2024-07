Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na Twórcze Spotkania "Kształt wody", To wydarzenie towarzyszące wystawie FLOW/Przepływ odbędzie się 21 lipca o godz. 12 i przeznaczone jest dla dzieci od 10. roku życia wraz z dorosłymi opiekunami, młodzieży i dorosłych.

A gdyby tak zanurzyć się w głębię wody, nie dla ochłody, ale żeby podpatrzeć czym rzeka żyje, jakimi kolorami i kształtami. Co rośnie i jakie skarby skrywa jej brzeg? Na warsztatach popłyniemy z wyobraźnią i stworzymy swój własny kawałek rzeki. Kompozycję z roślin i materiałów naturalnych wzbogacimy o skarby znalezione nad rzeką podczas spaceru. Może będzie to pióro, kamień o ciekawym kształcie, muszla, a może wypłukany kawałek zielonego szkła z potłuczonej butelki. Całość zamkniemy w szklanej kopule, do spontanicznego zaglądania jak przez taflę wody.

Aneta Tadra prowadzi pracownię rękodzieła znaną pod nazwą Żuławianki. Na co dzień tworzy i dekoruje przestrzeń tym co natura dała. W pracowni powstają wianki, kompozycje w szkle, dekoracje i kompozycje kwiatowe, okolicznościowe, a dla tych, którzy potrzebują więcej, organizuje warsztaty. Wszystko ręcznie robione w bliskości natury.

Wszystkie działania edukacyjne mają na celu przybliżenie motywów i symboli natury. Warsztaty towarzyszą wystawie FLOW/PRZEPŁYW i są częścią miejskich, letnich działań „Lato w Formie”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury.

21 lipca (niedziela), godz. 12.00

czas trwania warsztatów: około 1,5 godziny

dla kogo: dla dzieci od 10-ego roku życia wraz z dorosłymi opiekunami, dla młodzieży i dorosłych

miejsce: Dziedziniec CS Galeria EL przy ul. Kuśnierskiej 6 (w przypadku niesprzyjającej pogody - Galeria Laboratorium)

prowadząca: Aneta Tadra („Żuławianki”) UWAGA! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy na warsztaty!

Prosimy o wysłanie sms-a pod numer: 532 885 931

W treści prosimy podać: imię, nazwisko, wiek oraz hasło WARSZTATY KSZTAŁT WODY. Zapisy na warsztaty ruszają 8 lipca 2024. Wysłanie sms-a nie jest równoznaczne z udziałem w wydarzeniu. Jest nim otrzymanie od nas wiadomości zwrotnej z potwierdzeniem.