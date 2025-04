„Tyci, tyci a czyta”: warsztaty sensoryczne dla najnajów

W czwartek, 24 kwietnia, o godz. 17:00 w ramach ogólnopolskiego projektu „Mała książka – wielki człowiek” w Bulaju odbędą się fantastyczne warsztaty dla "najnajów" (dzieci do trzeciego roku życia) pod nazwą „Tyci, tyci a czyta. Sensoryczne i czułe spotkanie z czytaniem”. Poprowadzi je Lucyna Brzezińska-Eluszkiewicz – pomysłodawczyni metody #CzyTamŚwiat. Obowiązują zapisy.

Spotkanie adresowane jest do dzieci od urodzenia do maksymalnie ukończonych trzech lat, oczywiście wraz z dorosłymi opiekunami. Odbędzie się w autorskiej formule sensorycznego czytania #CzyTamŚwiat. W trakcie spotkania dzieci "czytają" wszystkimi zmysłami, nawet te dzieci, które jeszcze nie rozumieją znaczenia słów.

Autorka tej koncepcji wskazuje korzyści wynikające z takiej formuły spotkań dla najmłodszych:

- kojarzenie pozytywnych bodźców zajęć z książką i bliskością, co pozwoli dzieciom szukać przyjemności w lekturze również na kolejnych etapach życia.

tworzenie się międzypokoleniowych więzów;

stymulacja rozwoju mózgu;

trening myślenia;

przyspieszenie rozwoju mowy i/lub bogacenie słownictwa;

budowanie doświadczeń;

zdobywanie wiedzy;

uspokojenie;

trening koncentracji;

usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej;

układ nerwowy i mózg dziecka uczą się właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne i integracji wrażeń płynących z różnych zmysłów.

Lucyna Brzezińska-Eluszkiewicz - polonistka, biblioterapeutka, terapeutka integracji sensorycznej, animatorka kultury i działań międzypokoleniowych. Wszystkie te kompetencje wykorzystuje na rzecz upowszechniania czytelnictwa. Prezentuje najlepsze książki dla dzieci i inicjuje aktywności z nimi, od niemowlaka do seniora. Autorka scenariuszy zabaw z książkami oraz wydarzeń międzypokoleniowych. Stworzyła autorską metodę sensorycznego czytania pn. „CzyTam Świat” (#CzyTamŚwiat), w której książka dociera do najmłodszych poprzez odwołanie do emocji i wszystkich zmysłów. Ze starszymi (dziećmi i dorosłymi) pracuje od czytania do kreatywnego działania (#CzytanieiDziałanie).

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy. Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1, telefon: (55) 625 60 23

e-mail: bulaj@biblio9tekaelblaska.pl.