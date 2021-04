Ukryte skarby biblioteki

W zabytkowych oprawach pochodzących z Biblioteki Elbląskiej znajdziemy wiele cennych znalezisk. Jeśli jesteście ciekawi, jakich – zapraszamy na spotkanie w ramach cyklu „Wirtualna Regioteka”, które będzie można oglądać na profilu FB Biblioteki Elbląskiej w środę, 5 maja, o godz. 17. Gościem Radosława Kubusa będzie Ewa Chlebus i dr Paulina Pludra-Żuk.

Czy zastanawialiście się kiedyś, jakie skarby kryją się w starych księgach? Mogą to być odciski zwierzęcych łap, zasuszone liście, zabawne rysunki na marginesach oraz fragmenty innych zdekompletowanych ksiąg. To właśnie tym ostatnim elementom odnajdywanym w księgach z okresu nowożytnego (XVI-XVIII) przyjrzymy się bliżej. Czym były tajemnicze fragmenty tkwiące w nowożytnej książce? Skąd pochodziły? Po co je umieszczano? Czy znajdujemy je również w zbiorach elbląskiej librarii? Tego wszystkiego dowiecie się już w następnym spotkaniu z serii „Wirtualna Regioteka” – zapowiada spotkanie prowadzący Radosław Kubus z Pracowni Regionalnej Biblioteki Elbląskiej.

Najstarszy tekst prozatorski w języku polskim – „Kazania świętokrzyskie” – przetrwał do dziś dzięki temu, że pergamin, na którym go spisano, wykorzystany został przez introligatora do oprawy zupełnie innej książki. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele cennych zabytków piśmiennictwa przetrwało jako fragmenty w oprawach. Dawne, niepotrzebne już lub zużyte rękopisy na pergaminie służyły jako cenny materiał dla introligatorów, którzy z pergaminowych kart wykonywali niektóre elementy opraw, albo wręcz całe oprawy. Również w oprawach pochodzących z „Biblioteki Elbląskiej” znajdziemy wiele cennych skarbów – dodaje konserwatorka Ewa Chlebus z Biblioteki Elbląskiej.

Gościniami Radosława Kubusa będą:

Ewa Chlebus – konserwator zbiorów zabytkowych w Bibliotece Elbląskiej. Doktorantka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w zakresie tegumentologii.

Dr Paulina Pludra-Żuk – absolwentka filologii klasycznej oraz bibliologii i informacji naukowej. Od 2019 roku doktor nauk humanistycznych. Pracuje w Instytucie Historii Nauki PAN (Pracownia Wiedzy o Dawnej Książce). Autorka książek, tłumaczeń oraz artykułów. Specjalizuje się tematyce funkcjonowania tekstów w średniowieczu, kodykologii oraz Biblii wierszowanych.