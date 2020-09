Uporczywe natchnienia w artystyczny czwartek

Cztery czwartki, cztery wernisaże, cztery niezwykłe doznania artystyczne. Trwa wyjątkowy wrzesień w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu! Drugi wernisaż w ramach cyklu ARTystyczne czwARTki już 10 września o godz. 17. Zapraszamy na wystawę Małgorzaty Kwolek „Uporczywe natchnienia”.

Wernisaż wystawy „Uporczywe natchnienia” będzie debiutancką prezentacją Małgorzaty Kwolek. Autorka zabierze nas w podróż po swoim świecie wewnętrznym, opowie w języku plastyki o swojej wrażliwości. Tematy, które szczególnie ją interesują to fauna i flora, kondycja psychiczna człowieka, architektura, a także abstrakcja. - Druga wystawa we wrześniowym cyklu, „ARTystycznych czwARTków” to szansa do zobaczenia prac z dziedziny grafiki warsztatowej, rysunku i kaligrafii. – opowiada kurator wystawy Alicja Król.

Autorka wystawy Małgorzata Kwolek o wystawie mówi: [...] Każdy człowiek postrzega świat inaczej. Przedstawione prace stanowią mój obraz rzeczywistości. W pracach oddaje swoje spostrzeżenia, uczucia i myśli. Obserwuję i odnajduję świat w tym, co nieoczywiste. Prace prowadzą dialog między symbolizmem w monochromatyzmie a pracami w kolorze, które wzorowane są między innymi na naturze. Mówią wiele o potrzebie obcowania choćby z namiastką jej piękna.

10 września 17:00 – Galeria Na Balkonach – II piętro – Małgorzata Kwolek – „Uporczywe natchnienia”

17 września 17:00 – Galeria Nobilis – Maria Michoń - „Kwestia koloru”

24 września 17:00 - Galeria Na Balkonach – I piętro - Thomas Johansen, Michael Lindholm, Martin Kunzendorf – „Przebłyski natury” (Glimpses of Nature)



O autorce:

Małgorzata Kwolek - urodziła się w 1986 roku w Sztumie. W 2010 obroniła dyplom magisterski na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku pedagogika społeczna. W 2011 roku ukończyła Policealną Szkołę Plastyczną w Gdyni specjalność reklama wizualna. Od 2012 do 2014 studiowała grafikę na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu. Obecnie mieszka w Dzierzgoniu. Czerpie z twórczości futurystów i surrealistów.

Wernisaż wystawy 10 września godz. 17.00, Galeria na Balkonach II piętro CSE Światowid. Wystawa będzie czynna do 30 października.