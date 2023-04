Urodzinowy koncert Piotra Bukartyka w Elblągu

Piotr Bukartyk, najprawdopodobniej jedyny felietonista w piosence od czasów Wojciecha Młynarskiego, wespół z supergrupą Ajagore, pojawi się w Bibliotece Elbląskiej w przeddzień swoich urodzin, z garścią pełną niespodzianek. Co się za tym kryje, dowiemy się dopiero przy osobistej konfrontacji. Czekamy z ekscytacją na nowe rymy, piosenki, no i na samego solenizanta! Piotr uwielbia elbląską publiczność, ma z Elblągiem wiele cudownych wspomnień, czuje się tutaj jak w domu. No a gdzie najlepiej wyprawić urodziny, jak nie w domu?

To dobra okazja by poznać nowy muzyczny program artystów, ale spodziewać się można, że hitów "Kobiety jak te kwiaty" czy "Kup sobie psa" również nie zabraknie.

Kim jest Bukartyk w kilku słowach?

Pisze do rymu i układa do niego melodie, a potem to śpiewa. Od szesnastu lat współpracuje z Wojciechem Mannem, który jest jego pierwszym recenzentem. Występuje w duecie z Krzysztofem Kawałko (gitara) lub z zespołem Ajagore. Ma też swój Fanklub.

Piotr Bukartyk i Ajagore

16 maja 2023 godz. 19:30 - Biblioteka Elbląska

Bilety dostępne na stronie.