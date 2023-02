Urodziny Kopernika w bibliotece

Zapraszamy już w piątek 17 lutego 2023 r. do Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu na wspólne celebrowanie 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

Tych, którzy jeszcze nie wiedzą o naszej inicjatywie, bądź się wahają, co zrobić z piątkowym popołudniem zapewniamy, że to będzie wyjątkowy czas! Spędzimy go na wspólnej zabawie, nauce i grywalizacji. Zapraszamy dzieci, młodzież i trochę starszych. Oczekujemy Państwa w Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu, ul. Świętego Ducha 25, w godzinach 16.30-19.00.