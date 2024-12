Utalentowani artyści ze stypendiami ETK

Pięcioro artystów otrzymało stypendia Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. Nazwiska ogłoszono podczas sobotniego koncertu „Promocje 2024”, który był również okazją do podziękowań wolontariuszom oraz partnerom ETK. Fotogaleria z uroczystości wkrótce.

Program stypendialny Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego został wpisany w statut już w momencie tworzenia ETK. Jednymi z pierwszych beneficjentów byli elbląscy plastycy: Janusz Hankowski, Zdzisław Jakubowski, Gerard Kwiatkowski i Józef Łapiński. Pomoc ta przybierała różne formy od wydania katalogu, książki, płyty po organizację koncertu, wystawy czy sfinansowanie udziału w warsztatach. W kolejnych latach różne były źródła finansowania, ostatni okres, to wpływy z 1,5 % podatku dochodowego. Tegoroczni stypendyści mają różne cele ale łączy ich fakt, że są elblążanami i to utalentowanymi.

Aleksandra Tomaszewska

pianistka, kompozytorka, aranżerka, dyrygentka, liderka własnych formacji, jedna z najbardziej utalentowanych artystek młodego pokolenia, ważna postać sceny jazzowej Trójmiasta. Jest absolwentką Instytutu Jazzu AM w Katowicach w klasie Kompozycji i Aranżacji, a obecnie pracownikiem naukowym (w stopniu doktora nauk muzycznych) Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej). Autorka wielu kompozycji na różne składy, w tym na orkiestrę symfoniczną, solistów i zespół jazzowy.

Współpracowała z orkiestrami Sopot Jazz Festival Big Band, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, niemiecką NDR Big Band, Polską Orkiestrą Radiową, Orkiestrą Filharmonii Kaliskiej. Jest dwukrotną laureatką I Nagrody Konkursu Kompozytorskiego Komeda Jazz Festival. Bywa nazywana polską Marią Schneider. Autorka wnikliwych analiz muzykologicznych, m.in. warsztatu kompozytorskiego Wayne`a Shortera (na przykładzie jego suity „Gaia”).

Jest z urodzenia elblążanką, stypendystką prezydenta Elbląga. Stypendium ETK pozwoliło na wytłoczenie płyty „The Carnival of Stevie Wonder nagranej” z bigbandowym zespołem Wonder Band, która została dołączona do „Jazz Forum” a została nagrana dzięki dofinansowaniu przez Akademię Muzyczną w Gdańsku, środkom prywatnym i darczyńcom.

Karolina Kardas

doktor w dziedzinie sztuki, artystka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Doktorantka ASP im. J. Matejki w Krakowie, od 2018 roku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Prowadzi własną galerię Galeria Pracownia przy ul. Hetmańskiej w Elblągu, w której zorganizowała już 15 wystaw. Zawodowo związana z Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym.

Stypendystka ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prezydenta Elbląga i Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego (2015 r.) . Uczestniczka wielu wystaw i plenerów, laureatka konkursów plastycznych. Tegoroczne stypendium zostanie przeznaczone na wykonanie obrazów i szkiców.

Agnieszka Piasek

Z wykształcenia jest pedagogiem specjalnym, pracuje, jako nauczyciel terapeuta z dziećmi z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. W tym roku rozpoczęła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku grafika. Do tej pory wystawiała swoje prace malarskie w Bibliotece Kostka w Elblągu.

W ramach stypendium chciałaby wykonać serię ilustracji łączących różne techniki plastyczne (ceramika, malarstwo), do autorskiego opowiadania oraz wystawić je na wernisażu w Galerii Pracownia w Elblągu. Podczas wernisażu odbędzie się również ,,performace” z gościnnym udziałem Katarzyny Łączyńskiej - elbląskiej artystki, wokalistki, kompozytorki. Prace poruszać będą tematykę neuroróżnorodności oraz radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami. Będą one miały w pewien sposób wymiar terapeutyczny.

Mirela Mickiewicz

Elblążanka, absolwentka Akademii Sztuki w Szczecinie.

Z otrzymanego stypendium planuje stworzyć artbook, gdzie wiodącym tematem są zimy, które pierwotnie zostały przedstawione, jako instalacja podczas obrony pracy dyplomowej w ramach I Pracowni Rysunku, prowadzonej przez dr hab. Agnieszkę Grodzińską, prof. AS oraz mgr Natalię Karczewską na Akademii Sztuki w Szczecinie w 2023 r.

Jakub Grzelachowski

Urodził się w Elblągu w rodzinie o wielopokoleniowych tradycjach muzycznych. Jest absolwentem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu pod kierunkiem prof. Olega Studnickiego. Szkołę OSM II st. ukończył z wyróżnieniem w klasie mgr Jadwigi Ewald, otrzymując ocenę celującą z egzaminu dyplomowego. W roku 2022 ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie wiolonczeli prof. dr hab. Błażeja Golińskiego.

Od roku 2021 pełni funkcję muzyka - kameralisty w Polskiej Filharmonii Kameralnej w Sopocie oraz pedagoga w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

W trakcie swojej nauki uczestniczył w wielu konkursach, koncertach, przesłuchaniach oraz kursach. Jest laureatem wielu nagród, m.in.: I miejsce na „X International Competition For Young Musicians”, Citta di Massa 2021, II miejsce na „I international Online Instrumental Performence Competition”, Łódź 2021, III mejsce na „Gustav Mahler Prize Cello Competition 2021”, Jihlava 2021, II miejsce Na V Vilnius International Youth Music Competition Scarlatti Award,, Wilno 2020. Wielokrotny stypendysta Prezydenta Elbląga, stypendysta ETK. Tegoroczne stypendium pomoże w nagraniu płyty.

