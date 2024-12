„Vaiana 2 w Kinie Światowid

5 grudnia, podczas czwartego dnia Festiwalu, o godzinie 18:00, Kino Światowid zaprasza na film „Vaiana 2”!

Przygotuj się na niezapomnianą przygodę! Specjalny pokaz najnowszej animacji Disney’a – „Vaiana 2”, to doskonała okazja, by ponownie spotkać się z odważną Vaianą i jej przyjacielem Maui. Ta dwójka ponownie łączą siły, wyruszając w niebezpieczną podróż na czele nietypowej załogi. Odpowiadając na wezwanie przodków, przemierzają nieznane wody Oceanii, by wypełnić trudną misję. Czeka ich pełna emocji wyprawa, która z pewnością zachwyci zarówno dzieci, jak i dorosłych!



Przed filmem czeka na Was wyjątkowa zabawa! Rodzice i dzieci będą mieli okazję dołączyć do wspólnej nauki tańca hula – tak jak Vaiana! To świetna okazja, by poczuć się częścią oceanu i tradycji Polinezji. Nie przegap tej wyjątkowej okazji – dołącz do nas podczas czwartego dnia Festiwalu i przeżyj niezapomnianą przygodę z Vaianą! Festiwal Filmów Familijnych w Kinie Światowid zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga.



Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.