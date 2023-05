VIII Spotkanie Elbląskich Klasyków

Fot. FB Elbląskie Klasyki

VIII Spotkanie Elbląskich Klasyków po dość długiej przerwie wraca na swoje miejsce i to w dosłownym tego słowa znaczeniu, gdyż wracamy do lokalizacji, od której to wszystko się zaczęło. 21 maja o godzinie 15 będziemy na parkingu pod Górą Chrobrego!

Standardowo widzimy się po to aby zaprezentować swoje auta, motocykle, integrować się, wymieniać doświadczeniami, porozmawiać. Masz auto, motocykl do 1990 roku (można coś "naciągnąć") lub produkcji polskiej? Jesteś mile widziany na naszym spotkaniu! Zobacz relację portEl.pl z jednego ze spotkań Elbląskich Klasyków.

Elbląskie Klasyki