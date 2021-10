Viva el tango, viva Piazzolla!

Astor Piazzolla – to nazwisko każdy miłośnik tanga ma z tyłu głowy. Zwłaszcza w 2021 roku, gdy przypada 100. rocznica urodzin kompozytora „LIbertango”. A że w Elblągu nie brakuje wielbicieli jego twórczości, Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza na koncert tak „piazzolowski”, jak to możliwe. 28 listopada, godzina 18, szkoła muzyczna, a wraz z EOK Juan Jose Navarro (dyrygent) i Jan Harasimowicz (trąbka) – taki wieczór zdarza się tylko raz.

Juan Jose Navarro to mistrz batuty rodem z Walencji, który równie wprawnie operuje klarnetem – otrzymał nawet w tej dziedzinie tytuł Profesor Superior. Koncertując, przemierzył już tysiące europejskich i światowych kilometrów – występował m.in. w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Niemczech, Rumunii, Holandii, USA i Korei Południowej. Z kolei Jan Harasimowicz związał swoją karierę z trąbką, i to z sukcesami. Dość wspomnieć, że może pochwalić się występami z City of Birmingham Symphony Orchestra, Zespołem Muzycznym Teatru Szekspira w Stratford, Orkiestrą Sinfonia Varsovia, Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus czy Filharmonią Narodową.

Koncert odbędzie się w rygorze sanitarnym, zgodnie ze wskazaniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

28.11.2021, niedziela, 18:00

Sala Koncertowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Wykonawcy:

Juan Jose Navarro – dyrygent

Jan Harasimowicz - trąbka

Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in.

Utwory Astora Piazzolli

Rezerwacje:

Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski,

tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu

Bilety: 40 zł (normalny), 30 zł (ulgowy). Bilety można również nabyć online, na stronie https://eok.vectorsoft.pl/MSI/mvc/pl.

Sponsorzy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Meble Wójcik, Metal Expert.

Elbląska Orkiestra Kameralna zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.