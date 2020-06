Vivaldi po raz trzeci... zagrany

Projekt "Vivaldi w sieci" EOK zwieńczyła "Koncertem na dwoje skrzypiec a-moll" w wykonaniu EOK, Pauli Preuss i Karoliny Nowotczyńskiej.

To jeden z ciekawszych utworów włoskiego kompozytora, o którym mało kto wie, że był również... księdzem. Co więcej, legenda głosi, że kiedy podczas prowadzenia mszy Vivaldiemu zaświtała w głowie jakaś melodia, nie wahał się opuszczać ołtarza i biec na zakrystię. Tam natomiast brał kartkę, pióro i zapisywał, co mu w duszy zagrało.

W opinii współczesnych był przede wszystkim znakomitym skrzypkiem, a jego kompozytorską pasję traktowano jako raczej rzemiosło niż wytwór geniuszu. Na przykład Igor Strawiński twierdził, że wenecjanin to kompozytor, który “napisał 400 razy ten sam koncert”. Prawda, że Vivaldi był bardzo biegły w przerabianiu własnej muzyki, niemniej dziś cieszy się niekwestionowaną sławą mistrza partytury.

I na koniec zagadka: czy w przypadku “Koncertu na 2 skrzypiec a-moll" mamy do czynienia z dialogiem czy raczej rywalizacją między instrumentami? Odpowiedź na YouTubie EOK!

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu "Kultura w sieci".