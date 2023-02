W czasach Kopernika

Wystawa i katalog, ale nie realne, wydrukowane, tylko w sieci, e-katalog, e-wystawa. W końcu nazwa Regionalna Pracownia Digitalizacji zobowiązuje. Udostępnianie w internecie zabytków, które na co dzień znajdują się w muzeach, m.in. we Fromborku, Olsztynie, Elblągu czy Kętrzynie, skanowanie, obrabianie, opracowywanie, wstawianie na stronę www., to podstawowe zadanie Pracowni. Tym razem bohaterem działań digitalizacyjnych był Mikołaj Kopernik i czasy, w których żył.

550 lat temu urodził się wybitny uczony – astronom, lekarz, prawnik, kartograf, ekonomista. Człowiek renesansu. Mikołaj Kopernik. Żył 70 lat i w tym czasie zdążył wzruszyć posady ówczesnego świata. Także w sensie dosłownym. Wprawienie ziemi w ruch było tak dużą rewolucją, że dzieło życia Kopernika zostało ocenzurowane i trafiło na Indeks Ksiąg Zakazanych. W tym roku przypominamy osobę Mikołaja Kopernika, podkreślając, jak wiele zrobił dla światowej nauki, ale także dla Warmii, na której spędził ponad 40 lat życia. - Podczas naszych licznych wyjazdów digitalizacyjnych udało nam się scyfryzować zabytki związane z Mikołajem Kopernikiem, z epoką w której żył i miejscami, w których przebywał – mówi Hanna Laska-Kleinszmidt, kierownik Regionalnej Pracowni Digitalizacji. – Chcielibyśmy te zabytki zaprezentować w formie wirtualnej, dostępnej dla każdego, kto ma dostęp do Internetu. „W czasach Kopernika” – to katalog on-line, który można zobaczyć na stronie. Są tam pokazane przedmioty, pośrednio lub bezpośrednio związane z Mikołajem Kopernikiem, są ich opisy oraz przekierowanie do szerszej prezentacji na stronie. Wystawa multimedialna „550 lat Mikołaja Kopernika” to prezentacja zdigitalizowanych zabytków z naszego regionu związanych z astronomem, ale nie tylko. To także dokumenty dotyczące Kopernika oraz recepcja jego osoby. Są tu zgromadzone zasoby dostępne w domenie publicznej, usystematyzowane i pokazane w formie w wystawy. Możemy po niej spacerować jak po prawdziwej wystawie, zatrzymać się w miejscu, które budzi nasze zainteresowanie i obejrzeć zabytek, przeczytać informacje, które są dostępne na jego temat. Zapraszamy do świata Mikołaja Kopernika!

