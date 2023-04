„W moich powieściach najważniejsza jest nadzieja”

„Narzeczona dla milionera” to ósma powieść pochodzącej z Elbląga pisarki Wioletty Piaseckiej. Wcześniej znana z literatury dla dzieci, od kilku lat świetnie odnalazła się w świecie powieści obyczajowej. - Chciałabym, aby moje książki miały wspólny mianownik - nadzieję. Jest ona niezmiernie w życiu ważna. W „Narzeczonej dla milionera” jest też oczywiście miłość, piękna, bezinteresowna i ciepła - mówi Wioletta Piasecka w rozmowie z nami.

- „Narzeczona dla milionera” to już ósma pani powieść

- Tak, ósma jaką napisałam dla dorosłych. Jednak łącznie jest to, jeśli dobrze liczę, moja pięćdziesiąta książka. Wcześniej tworzyłam literaturę dla dzieci. Moim debiutem dla dorosłych była powieść „Przyjdzie pogoda na miłość” w 2020 roku. Po prostu chciałam spróbować czegoś nowego, zobaczyć jak to będzie i czy dam radę. Gdy coś robimy przez wiele lat, przychodzi rutyna i chcielibyśmy sprawdzić się w czymś innym. Wówczas pomyślałam o napisaniu powieści dla dorosłych. Po pierwszej książce przyszedł wielki sukces. Powieść znalała się wśród bestsellerów EMPiKu, dotarła do 14 miejsca napopularniejszych powieści. To zainspirowało mnie do działania i npiasania kolejnych powieści. To jest po prostu następny etap w moim życiu

- Kim są bohaterowie „Narzeczonej dla milionera”?

- Główną bohaterką jest Natasza Małecka, mieszkanka Fromborka. Ta postać jest odrobinę do mnie podobna. Uczęszcza, jak kiedyś ja, do Liceum Ekonomicznego w Elblągu. Lubi rzeczy, która ja również lubię. Tej postaci dałam dużo z siebie. Nataszę spotkała w życiu wielka tragedia, którą ona nazywa „tamto”. Nawet w myśli nie chce tego konkretnie nazwać. Ucieka z Fromborka, z pierwszym napotkanym mężczyzną. Przeprowadza się na Mazury. Jednak ten związek się nie układa. Drugim bohaterem jest Szymon Orłowski, elblążanin. Młody pasjonat, który postawił na marzenia. Samodzielnie dorobił się dużego majątku. Losy Nataszy i Szymona się zazębiają.

- O czym jest ta powieść?

- Jest to historia wielowarstwowa. Znajdziemy tu wątek dotyczący traumatycznych przeżyć. Dowiemy się w jaki sposób trudne dzieciństwo może wpłynąć na nasze dalsze życie. Jak rzutuje się ono cieniem na nasze losy. Człowiek po takich przeżyciach podejmuje złe dla siebie decyzje. Przysłowie mówi, że jesteśmy dla siebie największym wrogiem. W mojej powieści tym wrogiem dla siebie samej jest Natasza. Nie otrzymała z domu wiary i miłości. Mam nadzieję, że każdy wyciągnie dla siebie jakąś lekcję z tej powieści i oczywiście nadzieję.

- Książki, które pani pisze mają wspólny mianownik: nadzieję

- Jest ona bardzo ważna w życiu. Ważna jest też oczywiście miłość, taka piękna, bezinteresowna, ciepła miłość. Taką znajdziemy właśnie w mojej powieści. Mamy tu też małomiasteczkowe, schematyczne spojrzenie na całą sytuację. Szufladkowanie ludzi, patrzenie na nich przez pryzmat stereotypów. Moja bohaterka musi się z tym życiem zmierzyć i odnaleźć w nim siebie. Zaś Szymon musi wykazać się wielką empatią, żeby nie skrzywdzić Nataszy nawet słowem. Opisałam w książce prawdziwe uczucie i skromną dziewczynę, która musi zmierzyć się z odnalezieniem w świecie bogatych, wykształconych ludzi pochodzących z elit miasta.

- Skąd czerpie pani pomysły na swoich bohaterów?

- Czasami jeden szczegół zaważy, o czym będzie książka. Siedziałam na starym rynku we Fromborku, piłam kawę i patrzyłam na kamienice. Stwierdziłam, że fajnie byłoby w jednej z nich ulokować swoją bohaterkę. Już od jakiegoś czasu chodziła za mną myśl, by powieść działa się w moim ukochanym Elblągu i we Fromborku. W Elblągu mieszkałam całe życie i bardzo go lubię, to miasto mnie ukształtowało. Od trzech lat mieszkam pod Fromborkiem codziennie tu bywam i bardzo pokochałam to miasteczko. Kiedyś pomysły przychodziły same, inspirował mnie jakiś szczegół, czy rozmowa. Teraz dłużej pracuję nad pomysłem, ponieważ napisałam wiele książek i nie chcę, żeby się powtarzały. Szukam indywidualnego projektu. Wiadomo, że nasze życie obraca się wokół miłości, zdrady, rodziny, ale chodzi o to, by pokazać to inaczej, dać temu powiew świeżości. Przed rozpoczęciem pisania ważny jest dla mnie tytuł. Muszę mieć dobry tytuł, gdy on już jest, to powieść sama układa się w głowie. Na konstruowanie fabuły daję sobie 3-4 dni, ale bardzo intensywnego myślenia. Biorę długopis i kartkę, spaceruję, piję kawę nie myślę o niczym, tylko o moich bohaterach. Kilka dni żyję życiem moich bohaterów. Oczywiście fabuła zmienia się w trakcie pisania. Rozpisuję ją następnie na rozdziały i wysyłam do wydanictwa.

Z opisu wydawnictwa Skarpa Warszawska, która wydała „Narzeczoną dla milionera”. Przewrotna opowieść o tym, że nigdy nie jest za późno by wywrócić swoje życie do góry nogami! Natasza od 10 lat pomaga swojemu partnerowi prowadzić restaurację Amore nad jeziorem Niegocin. Niestety ich relacja przeżywa kryzys, a dziewczyna postanawia wrócić w rodzinne strony i zmierzyć się z bolesną tajemnicą sprzed lat. Szymon, okrzyknięty młodym milionerem właściciel znanej firmy, nie może opędzić się od kobiet, które rywalizują o jego względy. Wkrótce w wyniku rozwoju firmy drogi milionera i Nataszy przecinają się. Czy da się połączyć dwa, tak różne od siebie światy? Jak minione wydarzenia wpłyną na rodzinne relacje Nataszy i budzącą się miłość? I czy duchy przeszłości pozwolą jej z nadzieją patrzeć w przyszłość? Przewrotna opowieść o tym, że nigdy nie jest za późno by wywrócić swoje życie do góry nogami! Wioletta Piasecka tworzy wielowymiarowych bohaterów, którym przyjdzie odpowiedzieć na jedno z najważniejszych pytań: czego tak naprawdę chcą od życia, by być szczęśliwym?

Powieść możemy kupić w każdej księgarni stacjonarnej i internetowej oraz w placówkach Poczty Polskiej,