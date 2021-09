W poszukiwaniu cmentarzyska wikingów

Badacze wkrótce wracają do Janowa, by tak jak w zeszłym roku szukać pozostałości wikińskiego cmentarzyska. - Postanowiliśmy sprawdzić, czy reszta tego cmentarzyska nie zachowała się bliżej osady Truso, między istniejącą tam dziś zabudową mieszkalną Janowa a założeniem pałacowo-parkowym - tłumaczy dr Marek Jagodziński, odkrywca Truso.

Przypomnijmy: rok temu w Janowie przeprowadzono wykopaliska archeologiczne, które poprzedziło badanie georadarem, w ramach prac utworzono m. in. 11 niewielkich wykopów sondażowych. Niestety nie udało się wtedy znaleźć wikińskich pochówków, odsłonięto jedynie trochę pozostałości z XIX i początku XX w.

- W ubiegłym roku badaliśmy fragment hipotetycznego cmentarzyska, o którym informowały nas artykuły z końca XIX w. i wskazywały na plac przed pałacem w Janowie jako miejsce znalezienia szkieletów ludzkich w czasie prac niwelacyjnych – podkreśla Marek Jagodziński. - Ubiegłoroczne badania wykazały, że ta niwelacja była wtedy przeprowadzona tak dokładnie, że ślady cmentarzyska, które tam były, zostały kompletnie usunięte. W związku z tym postanowiliśmy sprawdzić, czy pozostałości tego cmentarzyska nie zachowały się bliżej osady Truso, między istniejącą tam dziś zabudową mieszkalną Janowa a założeniem pałacowo-parkowym. Te fragmenty terenu wydają się być obiecujące, nie prowadzono tam prac niwelacyjnych - dodaje badacz.

Badania w 2020 r. Wykop główny i 4 wykopy sondażowe. Fot. Fabian Welc

Jak podkreśla Marek Jagodziński, źródła z XIX w. mówią o znalezieniu czaszek ze zmodyfikowanymi zębami, a te są charakterystyczne dla okresu wikińskiego. Takie zęby mieli kupcy, którzy działali w takich ośrodkach jak Truso.

- To wskazuje na to, że to cmentarzysko faktycznie istniało, a jednak działalność człowieka na tym terenie sprawiła, że duża jego część została zniszczona. Co więcej, w latach 60' XX w. w Janowie budowano bloki mieszkalne, a w latach 80' tamtejsi mieszkańcy informowali mnie, że podczas wykopów pod fundamenty natrafiono na ludzkie szkielety – podkreśla badacz.

Trwa nabór do uczestnictwa w badaniach archeologicznych.

- Poszukiwane są osoby z pewnym doświadczeniem w pracach wykopaliskowych, to jest sprawa podstawowa. Dobrze byłoby, aby byli to studenci – mówi Marek Jagodziński.

Badania są realizowane w związku z dofinansowanym przez UE projektem „Baltic Odyssey – Tworzenie wspólnego obszaru historycznego i kulturowego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014 – 2020.

- Ten projekt ma na celu pokazywanie dziedzictwa kulturowego przede wszystkim dawnych Prusów, a ze względu na to, że Truso znajdowało się na pograniczu osadnictwa pruskiego i słowiańskiego, również zostało włączone w te badania – mówi odkrywca wikińskiej osady.

Raport z zeszłorocznych badań można znaleźć tutaj. Kolejny etap prac wykopaliskowych potrwa od 18 października do 20 listopada.