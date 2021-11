W rytmie Afryki! Zajęcia dla dzieci i opiekunów w Światowidzie

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza dzieci w wieku od 5 do 11 lat wraz z opiekunami na warsztaty poświęcone Afryce. W programie m.in. gra na afrykańskich bębnach, nauka afrykańskich piosenek oraz zajęcia manualne. Warsztaty odbędą się już w najbliższą sobotę 20 listopada o godz. 10.30. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy. Zapraszamy!

- Weekendowe zajęcia dla dzieci i opiekunów to już stała propozycja Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Tym razem przeniesiemy się do gorącej i różnorodnej Afryki. Zapraszamy dzieci w wieku od 5 do 11 lat, którzy razem z opiekunami chcą ciekawie spędzić czas i nauczyć się czegoś nowego – zachęcają organizatorzy.

W programie na chętnych czeka wiele atrakcji m.in. gra na afrykańskich instrumentach djembe oraz nauka afrykańskich piosenek. Po części muzycznej uczestnicy samodzielnie wykonają instrumenty oraz zbudują małą chatkę afrykańską. Zajęcia potrwają od godz. 10.30 do godz. 12.00.

Zajęcia organizowane są w miłej atmosferze umożliwiającej naukę nowych technik artystycznych i rozwój umiejętności. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy. Koszt udziału to 25 zł. Zapewniamy wszystkie materiały.

Termin i miejsce: 20 listopada (sobota) 2021 r. w godz. 10.30-12.00, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

Więcej informacji i zapisy:

Aleksandra Przygoda

tel.: 55 611 20 85

mail: aleksandra.przygoda@swiatowid.elblag.pl