Wakacje w Galerii EL

Przed nami dwa miesiące wakacji. W związku z tym, Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na warsztaty wszystkie dzieci (indywidualnie i grupy zorganizowane), które lubią podziałać na luzie i wyżyć się artystycznie. Codziennie, od poniedziałku do piątku będziemy inspirować się sztuką oraz fragmentami bieżących wystaw, aby stworzyć własne sztuko-twory.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w wakacyjnym cyklu oraz godziny spotkań znajdują się na stronie.

Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy na warsztaty poprzez e-mail: helena@galeria-el.pl

Dzieci poniżej siódmego roku życia zapraszamy z dorosłym opiekunem.

Program:

Tydzień pierwszy „Naturalnie, że kultura”

27.06 - 1.07 (warsztaty w CS Galeria EL)

W pierwszym tygodniu wakacji (hura!!! w końcu!) zapraszamy na wygrzane przez słońce, pachnące bujną roślinnością spotkanie ze sztuką i naturą.

Poniedziałek 27.06

„Taniec patyków”

Zainspirowani zielonością galeryjnego dziedzińca wykonamy własne, mobilne konstrukcje z patyków, liści, sznurków, traw i nasionek. Zasadzonymi dziełami będziemy się opiekować przez kolejne dni sprawdzając, jak przemienia je natura. Zerkniemy też na wystawę Tomka Kawiaka i podpatrzymy, jakich nietypowych materiałów można użyć do tworzenia obiektów sztuki

Wtorek 28.06

„W cieniu drzew”

Na warsztat weźmiemy wszystko co rzuca cień, zostawia ślad. Ze światła, cienia i nietypowego śladu stworzymy serię prac plastycznych

Środa 29.06

„Najpiękniejsza marchewka świata”

Odbędziemy podróż po dziejach sztuki – od Arcimboldo po współczesnych uhonorowanych nagrodami fotografów kulinarnych – poznając artystów i artystki, dla których rośliny to podstawowy budulec dzieła sztuki. Następnie z pomocą przyrody, stworzymy własne prace

Czwartek 30.06

„Z bliska i z daleka”

Przyroda pod lupą lub wręcz mikroskopem to odrębny kosmos. Mikrokosmos. Podczas warsztatów stworzymy mandale inspirowane kosmicznymi roślinnymi kształtami. Potem zerkniemy na niebo i stworzymy wspólną historię, którą zilustrujemy w nietypowy sposób

Piątek 1.07

„Zielnik galernika”

Pobuszujemy po dziedzińcu Galerii. Przetrzepiemy chaszcze. Najciekawsze okazy roślin utrwalimy na kilka sposób tworząc unikatowy zielnik nowoczesnych fanów i fanek przyrody



Tydzień drugi „Szanowna piątka”

4.07-8.07 (warsztaty w CS Galeria EL)

W drugim tygodniu wakacji zawrzemy bliższą znajomość z gwiazdami świata sztuki, których dzieła gościły kiedyś lub goszczą aktualnie w murach Galerii EL. Zainspirowani osobowością i dorobkiem artystycznych sław stworzymy swoje własne prace.

Poniedziałek 4.07

„Wszystkie nastroje artysty”

Podczas warsztatów dowiemy się, jaki wpływ na twórczość mają nasze uczucia. Poznamy sympatycznego Pana Zdzisława Beksińskiego i zerkniemy na jego mroczne, tajemnicze obrazy i fotografie. Pobawimy się w detektywów tropiących emocje. W międzyczasie przelejemy nasze uczucia na kartki, tworząc serię prac plastycznych.

Wtorek 5.07

„Piękna (?) nieznajoma”

Kim jest Ewa Juszkiewicz, której obraz wystawiony na aukcji Christie’s pobił w tym roku kolejny rekord i został sprzedany za – uwaga – prawie 7 mln złotych? Co przedstawiało licytowane dzieło? Tego wszystkiego (a nawet więcej) dowiemy się podczas warsztatów. Będzie też czas na stworzenie kolażu inspirowanego dziełami artystki oraz… prawdziwą licytację!

Środa 6.07

„Jeansy i rock'n'roll”

Jaka muzyka (a może cisza?) nakręca artystów do działania? I czy materiały w których pracują wydają jakiekolwiek dźwięki? Podczas warsztatów, zainspirowani m. in. wystawą prac Tomka Kawiaka, będziemy nasłuchiwać, szurać i pukać. Wszystko po to, aby stworzyć muzyczny hit, a także dzieło wydające dźwięki.



Czwartek 7.07

„Stroicielki min”

Senna, przerażona, radosna, zamyślona. Spośród dzieł Kingi Kosacz-Drozdek wybierzemy te dla nas najciekawsze i stworzymy dla ceramicznej bohaterki cały jej świat. Imię, rodzinę, ulubioną potrawę, hobby. Całość zamkniemy w unikatowej książeczce.



Piątek 8.07

„Kobieta-orkiestra”

Czym dokładnie zajmuje się artysta i jak to możliwe, że jedna osoba łączy w sobie tyle talentów? Podczas warsztatów poszukamy cech wspólnych z niezwykle utalentowaną polską artystką Magdaleną Abakanowicz. Zainspirowani jej pracami stworzymy: tkaninę jakiej świat nie widział oraz miniaturową formę przestrzenną w której ukryjemy dzikiego zwierza.

Tydzień trzeci i czwarty

„Formalnie to też zabawa” – Zajęcia bezpłatne

11.07, 13.07, 18.07, 20.07 // 12.00 – 13.00 X 4 spotkania

„Formalnie to też zabawa” to spotkania z mieszkańcami w każdym wieku, w przestrzeni miasta, przy wybranych Formach Przestrzennych. Oprowadzanie po wybranych formach połączone będzie każdorazowo z akcjami – animacjami.

Działanie zrealizowane będzie w ramach projektu „Formy < > Konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych”.

Ponieważ spotkania „Formalnie to też zabawa” odbywać się będą na świeżym powietrzu- ich zaistnienie uzależnione jest od warunków pogodowych. Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej oraz FB, aby być na bieżąco z ewentualnymi zmianami terminów spotkań.