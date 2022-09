Warsztaty Breakingu w Światowidzie

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu zaprasza wszystkie chętne dzieci oraz młodzież w wieku 8-14 lat na BEZPŁATNE warsztaty BREAKINGU z Adamem Stefańskim znanym jako "Hefo"- tańczącym od 1997 roku. Warsztaty odbędą się 7 października 2022 w godzinach 17:30 - 19:00 na sali widowiskowo-sportowej CSE "Światowid" w Elblągu. Zapraszamy!

Hefo to choreograf, tancerz, instruktor, nauczyciel, jest ogniwem grupy Ready To Battle oraz Międzynarodowego crew Octagon. Brał udział w wielu przedstawieniach teatralnych takich jak Break Of Down, Street history, The Way We Rock, Cr8tivity, Future Roads oraz projektu z muzyką na żywo Street Atack. Aktywny bboy biorący udział we wszystkich możliwych turniejach.

- 1 polski bboy biorący udział we wspólnym pokazie z grupa Big Toe Wietnam Hanoi

- 1 polski bboy prowadzący warsztaty na Grenlandii - Nuuk Grenlandia

- 1 polski bboy w Korei zawody r16 seoul Korea

- 1 polski bboy w Afryce- Uganda 2009 Kampala

- 1 polski bboy na Uk Champs 2011

- 1 polski bboy w Palestynie 2011

W okresie od 1997 reprezentujący Polskę w takich krajach jak USA, Niemcy, Norwegia, Dania, Szwecja, Austria, Vietnam, Francja, Włochy, Słowacja, Czechy, Grenlandia, Anglia, Korea, Holandia, Uganda, Irlandia. Oddany do końca kulturze hip hop, bo to zmieniło jego życie.

Obecnie Adam Stefański prowadzi Kadrę Narodową Breakingu, która walczyć będzie o kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu.

Termin: 7 października 2022 (piątek)

Miejsce: CSE "Światowid" w Elblągu, sala widowiskowo-sportowa

Wstęp wolny