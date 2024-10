Zbliża się najpiękniejszy i najbardziej magiczny czas w roku! Już teraz zapraszamy Was na wyjątkowe warsztaty florystyczne, podczas których wspólnie stworzymy zachwycające bożonarodzeniowe wieńce. Warsztaty florystyczne w Światowidzie odbędą się w sobotę 7 grudnia o godz. 11:00.

Warsztaty będą niepowtarzalną okazją, aby nie tylko wprowadzić świąteczną atmosferę do swojego domu, ale także spędzić czas w kreatywny sposób i stworzyć coś wyjątkowego dla siebie lub bliskiej osoby. Wszystkie niezbędne materiały są zapewnione – świeże, pachnące gałązki, eleganckie ozdoby, wstążki i wiele innych dodatków, które pozwolą Wam stworzyć wieniec marzeń. Co więcej, każdy uczestnik będzie mógł wyrazić swoją indywidualność, tworząc kompozycję idealnie dopasowaną do swoich gustów i świątecznych wizji. Warsztaty to doskonała forma relaksu, okazja do nauki nowych umiejętności, a także szansa na wprowadzenie do domu ciepła i magii świąt.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego nie zwlekaj i zarezerwuj swoje miejsce już teraz!

Warsztaty florystyczne w Światowidzie

Data: 7.12.2024

Godzina: 11:00 - 13:00

Kontakt: 55 611 20 85

lub mailowo: anna.giziewicz@swiatowid.elblag.pl

Niech Twoje święta zaczną się od kreatywnego spotkania, które przyniesie nie tylko piękne dekoracje, ale i radość wspólnego tworzenia!