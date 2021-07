Warsztaty i film dla dzieci

Kino Światowid zapraszana 6. edycję cyklu „Letnia Mała Akademia Filmowa”. Pierwsze spotkanie odbędzie się w najbliższą środę 7 lipca o godzinie 11:00. Na najmłodszych widzów czekają warsztaty plastyczne oraz projekcja filmu „Mustang z Dzikiej Doliny: Droga do wolności”.

„Letnia Mała Akademia Filmowa” organizowana jest w Kinie Światowid od 2015 roku. Każdy sezon przynosi nowe doświadczenia kinowe, ale przede wszystkim dzieci w wieku od 7 do 12 lat mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań podczas różnego rodzaju warsztatów. „Letnia Mała Akademia na dobre wpisała się w wakacyjny kalendarz. Cieszymy się, że każdego roku pojawiają się dzieci, które uczestniczyły w poprzednich edycjach. Widzimy, jak nawiązują się przyjaźnie, ale także jak buduje się więź z kinem – miejscem, w którym najmłodsi czują się bardzo dobrze. Po prostu u siebie” – mówi Natalia Piotrowska, kierowniczka Kina Światowid.

W 2021 roku część warsztatowa skupiać się będzie na plastyce. Prace, które przygotują dzieci nawiążą do szeroko pojętego kina. Na koniec cyklu, zorganizowana zostanie wystawa prezentująca dokonania młodych artystów.

Oprócz zajęć, uczestnicy obejrzą film "Mustang z Dzikiej Doliny: Droga do Wolności". To przejmująca opowieść o Lucky Prescott, dziewczynce, która nigdy tak naprawdę nie poznała swojej zmarłej matki-Milagro Navarro. Matka była nieustraszoną kaskaderką jeździecką w małym miasteczku, Miradero, położonym przy granicy. Teraz Lucky dorasta w mieście na wschodnim wybrzeżu pod czujnym okiem ciotki, Cory. Podobnie jak jej matka, Lucky nie jest skłonna do przestrzegania zasad i ograniczeń, co przyprawia jej ciotkę Corę o ból głowy. Kiedy dziewczynka coraz częściej organizuje ryzykowne eskapady, Cora postanawia, aby Lucky wróciła do ojca, Jima. Po przeprowadzce małe, senne miasteczko nie robi na Lucky żadnego wrażenia. Życie Lucky nabiera kolorów, gdy spotyka dzikiego mustanga o imieniu Duch. Zaprzyjaźnia się również z Abigail Stone i Pru Granger. Kiedy pewnego dnia bezduszni kowboje planują schwytać Ducha i jego stado, aby wystawić na aukcję i sprzedać do niewoli Lucky z pomocą nowych przyjaciół wyruszają na ratunek.

Na zajęcia obowiązują zapisy. Można zgłaszać udział dzieci albo telefonicznie pod numerem telefonu: 55 611 20 56 albo wysyłając e-mail: kino@swiatowid.elblag.pl. Bilet kosztuje 30 zł.

Spotkania w lipcu: 14.07, 21.07, 28.07.