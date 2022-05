Warsztaty letnie w „Światowidzie”

Wakacje w mieście mogą być pełne wrażeń i atrakcji. Udowadnia to Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, które przygotowało ciekawą wakacyjną ofertę warsztatów dla najmłodszych. Zachęcamy do zapisów i wspólnej zabawy w pracowniach „Światowida”. Zapraszamy!

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu obala mity. Tym razem wzięliśmy się za nieprawdziwe stwierdzenie „w mieście w wakacje nie ma co robić!”. Co za absurd! W Elblągu, a właściwie w „Światowidzie”, w wakacje dziać się będzie i to sporo. Zobaczcie, co dla Was mamy! Centrum przygotowało bogatą ofertę wakacyjnych zajęć dla dzieci. Jest z czego wybierać! Zapraszamy najmłodszych w lipcu i sierpniu do naszych pracowni na prawdziwie artystyczną podróż.

Warsztaty artystyczne to miejsce na twórczą wyobraźnię i realizację najśmielszych pomysłów twórczych. Sprzyjają rozwojowi zdolności manualnych oraz osiąganiu satysfakcji z własnoręcznej pracy, a także podnoszą wiarę w siebie i swoje możliwości. Warsztaty rozwiną wyobraźnię dzieci oraz gust artystyczny, przyczynią się do harmonijnego rozwoju osobowości dziecka, dadzą możliwość rozrywki i edukacji dziecka z maksymalną korzyścią dla niego.

Świat głębin i mórz 04-08.07.2022 (pracownia dziecięca)

Podczas 5-dniowych warsztatów dzieci i młodzież poznają lub pogłębią talenty i pasje artystyczne. W programie m.in. morski slime (kreatywna masa, która charakteryzuje się niezwykłą rozciągłością i elastycznością. Może przybierać różne gęstości oraz kolory. Morska barwa oraz ukryty skarb oceanu przeniosą nas do podwodnego świata!), akwarium zamknięte w słoiku, papierowe meduzy.

Świat wokół nas 18-22.07.2022 (pracownia malarska)

W programie m.in. kwiaty w technice grataż, wzory ludowe, martwa natura „prezenty lata”, rysowanie na kamieniach, modelowanie figurek z balonów (skręcanie), drukowane eksperymenty «inspiracje kulinarne”. Podczas 5-dniowych warsztatów artystycznych dzieci i młodzież zdobędą twórcze doświadczenia, nauczą się doskonalić swoją pracę, szukać nowych rozwiązań, tym samym harmonijnie łącząc się ze światem sztuki.

Magiczny świat sztuki 01-05.08.2022 (pracownia malarska)

W programie m.in. fantastyczna technika akwareli, obrazy z kolorowego piasku, sztuka - kolaż, szkic graffiti, abstrakcyjne malowanie balonami, papierowe zabawki, autoportrety farbami i słomką, projekt wymarzonego domu. Podczas 5-dniowych warsztatów artystycznych dzieci i młodzież zdobędą twórcze doświadczenia, nauczą się doskonalić swoją pracę, szukać nowych rozwiązań, tym samym harmonijnie łącząc się ze światem sztuki.

Kolorowy świat! 08-12.08.22 (pracownia dziecięca)

W programie m.in. eksperymenty z wędrującą wodą, barwienie soli oraz wykonanie dekoracji w słoiku imitującej piasek, barwny breloczek sznurkowy oraz zabawa z kolorowymi kulkami orbis! Podczas 5-dniowych warsztatów dzieci i młodzież poznają lub pogłębiają talenty i pasje artystyczne.

Dodatkowe informacje i zapisy:

Zajęcia adresowane są do dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Na zajęciach gwarantujemy wspaniałą zabawę i zapewniamy wszelkie materiały. Koszt udziału to 150 zł za tydzień. Zajęcia odbywają się w godzinach od 10.00 do 12.00. Ilość miejsc ograniczona.

Aleksandra Bednarczuk, tel. 605 636 670, email: aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl.